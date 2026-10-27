Anthropic, la creadora de Claude, pidió salir a la bolsa: qué revela su prospecto y quién mantendrá el control

Anthropic, la empresa que desarrolla Claude, presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el formulario S-1 para su salida a bolsa y planea cotizar en el Nasdaq con el símbolo “ANT”. El paso llega casi cinco meses después de que la compañía presentó un borrador confidencial el pasado 1 de junio.

En mayo, la compañía anunció una ronda de financiamiento de US$65.000 millones que llevó su valuación a US$965.000 millones. El prospecto todavía no fija el precio por acción ni el monto de la oferta, y nombra a Goldman Sachs y Morgan Stanley al frente de los bancos colocadores, entre los que también figura JPMorgan.

Qué revela el prospecto de Anthropic sobre sus ingresos y el control de la empresa

Según el documento presentado ante la SEC, la compañía facturó 16.286 millones de dólares en el primer semestre de 2026, frente a 1.163 millones en el mismo período del año anterior. Yahoo Finance destacó además que los accionistas internos podrán vender desde el primer día de cotización, algo inusual en una salida a bolsa.

El punto más discutido es el control de la empresa. Según TechCrunch, los siete cofundadores, entre ellos Dario Amodei, formarán una “Founder LLC” con el 50,1% de los votos, una estructura que la empresa justifica como forma de proteger su misión de seguridad. El medio advirtió que los nuevos accionistas tendrán poca influencia sobre una compañía que reconoce que su tecnología implica riesgos catastróficos o existenciales.

Los riesgos que declara Anthropic, la investigación de la FTC y las renuncias por seguridad

En el propio prospecto, la empresa informa que en octubre la Comisión Federal de Comercio (FTC) le envió un requerimiento formal de investigación civil sobre sus prácticas de protección al consumidor, de datos y de privacidad, y sobre la seguridad de sus productos. Entre los riesgos que declara, advierte además que sus protecciones contractuales y sus seguros podrían no alcanzar ante demandas por daños vinculados a sus modelos.

La salida a bolsa llega después de un año de renuncias que cuestionaron el perfil de empresa cuidadosa de Anthropic. En febrero, según CNN, Mrinank Sharma, jefe del equipo de investigación de salvaguardas, se fue con una carta en la que advertía que “el mundo está en peligro”.

En septiembre, se informó que el investigador Jacob Coxon renunció acusando a Anthropic y a OpenAI de actuar de forma irresponsable en la carrera por una tecnología con riesgos existenciales. Ante la salida de Sharma, la compañía había respondido a The Hill que sus empleados, actuales o anteriores, pueden hablar libremente sobre sus preocupaciones de seguridad.