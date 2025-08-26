Estafa al Ipross: los farmacéuticos condenados en Río Negro recurrieron a la Corte Suprema

Tres de los condenados por la estafa al Ipross y los abogados Espeche y Vila. (Foto archivo: Juan Thomes)

Los cuatro farmacéuticos condenados por estafa en la causa Ipross presentaron recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras las sentencias a penas de prisión por las que actualmente tres de ellos cumplen prisión preventiva efectiva en Roca.

Las presentaciones en queja de los abogados defensores Patricia Espeche, por los farmacéuticos Eduardo Mastandrea, Eduardo Mascaró y la auditora del Colegio de farmacéuticos, Sandra Fasano; y de Carlos Vila, por el también farmacéutico Fabio Caffaratti, fueron realizadas durante julio pasado.

Según indicó Vila, las presentaciones en queja ante el máximo tribunal del país fueron por separado, pero tienen puntos en su común.

Uno de los puntos que se plantearon en el recurso en queja es hubo periodos de prescripción que no fueron respestados.

Vila también indicó que no hubo estafa sino que el delito que cabe es enriquecimiento sin causa. «Estafa no hay», remarcó Vila, quien volvió a plantear por qué no se investigó la responsabilidad del Estado en el hecho. En este sentido afirmó que fallaron todos los controles para evitar que se produjera la pérdida de dinero del erario público.

Al hablar sobre el punto en que no coincidieron en sus presentaciones en queja ante la Corte Suprema con Espeche mencionó que la abogada también planteó «la obtención irregular de prueba», principalmente la informática.

Actualmente los tres condenados varones están detenidos en el Penal 4 o exMaruchito de Roca, mientras que Fasano cumple la medida en su domicilio de Allen por problemas de salud.

En abril la Justicia decidió la prisión preventiva tras un fallo de STJ

El 28 de abril pasado, los jueces Laura Pérez, Oscar Gatti y Luciano Garrido hicieron lugar al pedido de la fiscal jefa Teresa Giuffrida y el fiscal Marcelo Ramos de que los condenados por la estafa esperen en prisión preventiva lo que decida la Corte Suprema.

Los fiscales plantearon en aquel momento que no quedaban en Río Negro instancias judiciales para que los condenados apelaran (tras un fallo del STJ que rechazó los planteos de los abogados y ratificó las condenas) y sólo les resta el camino de la Corte Suprema. Este hecho acentuó la posibilidad de fuga de los farmacéuticos condenados, argumentaron también los jueces en su decisión.

Hasta ese momento los condenados en 2024 tenían tobilleras electrónicas y presentaciones pautadas en comisarías cercanas a sus domicilios.

Estafa al Ipross, cuáles son las condenas que recibieron los implicados

Fasano, exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, recibió la condena más severa: 9 años y 6 meses de prisión, tras ser declarada culpable de 574 estafas. Caffaratti, también farmacéutico, fue condenado a 8 años y 6 meses por su participación en 249 estafas, mientras que Mastandrea deberá cumplir 8 años de prisión por 122 estafas. Mascaró, por su parte, recibió 6 años y 6 meses de cárcel por 107 defraudaciones.

Detalles de la estafa al Ipross

La investigación reveló que Fasano y los demás farmacéuticos se beneficiaron de un esquema elaborado que manipulaba el sistema informático del Ipross. El fallo subrayó que las maniobras involucraron la inserción de datos falsos sobre ventas de medicamentos, que en realidad no se habían entregado a los afiliados de la obra social. Las pruebas presentadas en el juicio mostraron que la acusación probó cada una de las defraudaciones y las responsabilidades individuales de los implicados, en un plan común que buscaba obtener beneficios económicos a costa del Ipross.

El Tribunal de Impugnación también rechazó los pedidos de la Fiscalía de Estado, que solicitaba ajustes en los honorarios profesionales de los abogados querellantes. Pese a los intentos de las defensas por desacreditar el proceso, el fallo confirmó la solidez de la investigación y el trabajo del Tribunal de Juicio. Aunque el Tribunal de Impugnación confirmó las condenas, las defensas todavía tienen la posibilidad de recurrir a instancias extraordinarias para intentar revertir el fallo.