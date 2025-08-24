Cuatro denuncias archivadas por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro, y resta su opinión por la venta del avión oficial

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas archivó cuatro de las seis denuncias formalizadas recientemente por el legislador Luciano Delgado Sempe.

El órgano de control externo, que conduce Dolores Cardell, no avanzó en los “incumplimientos del Ipross”, por un contrato de asesoría de la empresa minera (EMIRSA), por la compra de un vehículo por parte de Hacienda y por la readecuación de tareas a una docente de Huergo.

En cambio, de la nómina de denuncias presentadas por el legislador, la FIA todavía no opinó sobre “la legalidad de la venta” del avión Cessna Citation que la Provincia compró en el 2022 y, luego, se cedió a la empresa Aerovida por 2,6 millones de dólares, aunque el pago se cumplió “en especie”, con vuelos sanitarios a favor de la provincia.

Tampoco resolvió el cuestionamiento del parlamentario por “falta de inspecciones laborales en el Penal N°2 de Roca, hecho que derivó en la intoxicación de tres agentes penitenciarios”.

En principio, la Fiscalía no profundizó en ninguna de las presentaciones de Delgado Sempé, que oportunamente cuestionó “posibles criterios arbitrarios de priorización” porque el organismo sí se mostró con “celeridad” en acciones impulsadas por “aliados”, en referencia a elevaciones del intendente de Jacobacci, José Mellado contra la gestión anterior del radical Carlos Toro.

No hay opinión aún de la FIA sobre “la legalidad de la venta” del avión de la Provincia, adquirido en el 2024 y que este año se transfirió “en especie”.

Cardell, que fue vocal del Tribunal de Cuentas y, antes, secretaria Legal de la Provincia, archivó estos cuatro expedientes presentados por Delgado Sempé:

– Baja cobertura del Ipross en “medicamentos que, en algunos casos, solo cubre el 7% del costo de medicamentos, muy por debajo del mínimo del 50% establecido por ley”. Esa presentación fue firmada también por la Asociación de Jubilados y Pensionados de Río Negro. La conclusión de la FIA es que, “más allá de lo informado en relación a la cobertura de productos farmacéuticos”, el cuestionamiento a la titular del organismo “resulta incorrecto” porque “no se ha configurado, atento el yerro en la interpretación de la normativa vigente (aun al momento de la denuncia en la que regía la mencionada Resolución N° 457/19)”. Se archiva como “tarea de interpretar integralmente la normativa regulatoria y de conformidad al informe técnico emitido” por el Ipross.

– “Compra de camioneta 0 km” de Hacienda en la gestión del ministro Luis Vaisberg a un particular vinculado a una funcionaria del propio ministerio”. La FIA entendió que la aludida subsecretaria “no tuvo injerencia alguna con el proceso de adquisición” y agrega que “la ausencia de participación de la mencionada funcionaria en el trámite quiebra el nexo causal esencial para tener por configurado incumplimiento de la normativa, no pudiendo presuponerse participación indirecta tampoco”.

– “Una docente con discapacidad de Luis Beltrán fue reubicada sin condiciones adecuadas, lo que agravó su salud y derivó en su fallecimiento”, indicó el legislador. Para la FIA, Educación “respetó a lo largo de su carrera docente las diferentes afecciones de salud que atravesó, habiendo determinado la reinserción laboral de forma progresiva y adecuada”. Fue -agregó- ”un procedimiento razonado, coordinado, congruente y motivado».

– La contratación de Energia a la empresa Wicx Mining para una asesoría técnica para el desarrollo de la empresa minera EMIRSA. El organismo resolvió su archivo porque el organismo informó que el expediente finalmente no tuvo curso administrativo” y no se concretó la contratación en cuestión.