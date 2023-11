Estafa con planes sociales en Neuquén: la lista de Sánz llega a la AFIP

La fiscalía de Delitos Económicos pidió a la AFIP y a entidades bancarias, informes sobre la situación patrimonial de un grupo de personas mencionadas por Néstor Pablo Sánz en su declaración como arrepentido en la causa planes sociales de Neuquén.

El objetivo es verificar si hubo cambios importantes en propiedades y bienes los últimos años, en particular en el período que abarca la investigación: desde septiembre del 2020 hasta julio del 2022.

Pero también se rastreará más atrás en el tiempo, porque Sánz dijo que el uso de fondos públicos con fines partidarios y personales viene desde el 2015 y hasta del 2007, cuando él ingresó a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social como jefe de liquidación de viáticos.

Viejos y nuevos nombres

El fiscal del caso de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez, dijo a diario RÍO NEGRO que los pedidos a la AFIP y a entidades bancarias alcanzan a un grupo de punteros políticos mencionados por Sánz «que nosotros ya teníamos, que ya sabíamos que cobraban» dinero obtenido a través de extracciones ráfaga en cajeros automáticos.

Respecto de los nombres nuevos que aportó el arrepentido, entre los que figuran exdiputados, exministros y periodistas, dijo que la investigación apuntará a confirmar por otras vías si la maniobra existía, para contrastarla con los dichos de Sánz.

Tres investigaciones paralelas

La fiscalía de Delitos Económicos maneja tres legajos paralelos. El original es el que tiene imputadas a 31 personas, cinco de ellas como líderes de una asociación ilícita: el exministro Abel Di Luca; el ex Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler; el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el exdirector de Fiscalización, Néstor Pablo Sánz; y el exjefe del departamento de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna.

Narváez explicó que a mediados de año abrieron una segunda investigación para detectar maniobras similares pero cometidas con cheques en el período anterior a septiembre del 2020.

Ahora hay un tercer legajo en el cual se procura corroborar los dichos de Sánz, quien el 1 de noviembre pasado aportó una extensa lista de nombres de punteros que iban todos los meses a retirar sobres con dinero a Planes Sociales.

Ese dinero que se llevaban, y que era destinado a solventar campañas políticas y gastos personales, correspondía a los subsidios por desocupación que, según la acusación de la fiscalía, sustraía la banda de los 31 que ya están imputados.

Lo que dijo y lo que no dijo

Sánz llevó los nombres anotados de puño y letra en hojas de cuaderno y los leyó delante de los fiscales y de su defensor Gustavo Palmieri. Citó alrededor de 30 personas, de Neuquén y de Centenario.

El fiscal Pablo Vignaroli dijo que Sánz no mencionó a funcionarios con la categoría de gobernador o intendente, ni les atribuyó cobrar sumas de dinero. Por eso consideró que su aporte no fue sustancial. El video de su declaración, al que accedió este medio, lo confirma.

Si hubo un acuerdo o una imposición para que Sánz callara o no algunos nombres, nadie lo dijo expresamente: ni el propio imputado cuando descubrió que no le darían la detención domiciliaria prometida, ni la fiscalía, ni su defensor. Y aunque hubiera aportado más nombres, la fiscalía ya demostró que no le creerá a menos que pueda corroborar sus dichos con pruebas independientes: «es un imputado, declara sin juramento de decir verdad y para mejorar su situación», aclaró Vignaroli.

Nuevo pedido de detención domiciliaria

Este viernes, un Tribunal de Revisión analizará si mantiene la prórroga de la prisión preventiva contra Sánz dispuesta por la jueza Estefanía Sauli a pedido de la fiscalía, y si lo hace por los seis meses que decidió la magistrada.

El Tribunal no analizará hechos nuevos: su decisión está limitada estrictamente a revisar lo que resolvió la jueza Sauli el 10 de noviembre pasado.

El martes, un Tribunal de Revisión redujo de seis a dos meses las prisiones preventivas de Ricardo Soiza y Marcos Osuna. Fue una decisión dividida: el juez Dardo Bordón votó por otorgarles la domiciliaria.

Para este viernes, el Tribunal estará integrado por los jueces Raúl Aufranc, Juan Encina Rivero e, inicialmente, Bordón. Pero la fiscalía lo recusará porque entiende que adelantó opinión, y lo más probable es que el magistrado acepte apartarse por lo que habrá que designar a otro en su reemplazo.