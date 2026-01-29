Estos son los 38 cargos que el Poder Judicial de Río Negro debe cubrir en 2026

La ciudad judicial de Roca, donde se concentran los tribunales de la Segunda Circunscripción Judicial. (Foto: Juan Thomes)

El Consejo de la Magistratura de Río Negro buscará cubrir 38 cargos en el Poder Judicial durante 2026, que incluyen vacantes en distintas áreas y ciudades de la provincia.

Como dato a tener en cuenta, el Consejo de la Magistratura designó en 2025, 22 funcionarios judiciales, entre jueces y miembros Del Ministerio Público (fiscales y defensores).

Si tomamos como referencia las circunscripciones judiciales en que se divide la provincia, los cargos a cubrir se dividen en:

– Primera Circunscripción (Viedma): 11 cargos entre fiscales, jueces de Garantías y defensores.

– Segunda Circunscripción (Roca): 8 vacantes entre jueces de Cámara, fiscales y defensores adjuntos.

– Tercera Circunscripción (Bariloche): 10 cargos entre defensores de pobres, fiscales y jueces de cámara.

– Cuarta Circunscripción (Cipolletti): 9 vacantes entre jueces de juicio, fiscales y secretarios.

Dentro de las vacantes hay nueve cargos de jueces, que según se informó desde el Poder Judicial, se produjeron por ocho jubilaciones y una destitución, la de Gustavo Guerra Lavayén como camarista laboral de Viedma.

Cabe aclarar que no en todos casos las vacantes por jubilación en la magistratura implican que no hay un juez en funciones, ya que algunos funcionarios judiciales siguen en funciones hasta que se cubra la vacante.

El impacto de los sueldos de Neuquén y el fuero Federal

El Poder Judicial rionegrino afronta una compleja situación por los mejores sueldos que se pagan en Neuquén en el ámbito judicial, con una demanda de horas de trabajo también inferior.

El propio titular de STJ, Ricardo Apcarian, en una entrevista con Diario RÍO NEGRO, reconoció una sangría principalmente desde Cipolletti hacia Neuquén.

Por otra parte, los cambios que se produjeron en la Justicia Federal, con la aplicación del Código Procesal Penal Federal, también actuaron como un imán para los funcionarios del Poder Judicial rionegrino, por la creación de cargos en un sistema también con mejores remuneraciones.

Según se informó, en muchos casos los funcionarios rionegrinos se presentan a los concursos en Neuquén o no participan de los que se hacen en Río Negro porque su aspiración es comenzar a trabajar en la provincia vecina.

Los 38 cargos que se deben cubrir en Río Negro, por ciudad y fuero