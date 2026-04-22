Exfutbolistas argentinos, denunciados en Estados Unidos por millonarias deudas de juego en Las Vegas

Los exfutbolistas argentinos Norberto Ortega Sánchez, Sergio “La Bruja” Berti, Sergio “Ratón” Zárate y José “Turu” Flores fueron denunciados en Estados Unidos por supuestas deudas con un casino de Las Vegas.

Exfutbolistas argentinos enfrentan demandas en Estados Unidos por deudas de juego

Según detalló el medio “La Nación”, el casino denuncia que los exfutbolistas no habrían cumplido con el pago de instrumentos de crédito, que son similares a un cheque pero para el juego y se conocen como markers, ya que cuando se intentó cobrarlos, los mismos fueron devueltos por falta de fondos.

De esta manera, los cuatro tendrán 21 días para responder de manera formal luego de la notificación. Caso contrario, se dictará una sentencia por rebeldía que derivará en el embargo de dinero o propiedades. El casino presentó demandas individuales con el objetivo de recuperar US$2,6 millones en esta primera etapa.

Esta denuncia está estrechamente relacionada con el caso del periodista Quique Felman, ya que es una profundización por parte del casino de la estrategia legal que lo llevó a estar detenido en febrero de este año.

El delito por el cual se lo imputó fue el de fraude al casino Resorts World, por lo que permaneció durante 12 días en el centro de detención denominado Metro West, ubicado en Miami, lugar del cual dio detalles acerca de su estadía allí.

“Nos daban tres comidas diarias, agua caliente, teléfono público, posibilidad de pedir comida y también una tablet donde podía escuchar música, ver películas o hablar por teléfono”, reveló Felman.

Una vez en libertad, el cronista dijo sus primeras palabras y aclaró lo sucedido tras quedar demorado en suelo estadounidense. “Soy inocente, fui víctima, acá estoy dando la cara; agradezco el apoyo incondicional de todas y todos”, señaló.

NA