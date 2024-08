Explosión y muerte en Aguada San Roque: otro perito confirmó que el foco estuvo en el entretecho

Debajo de la boca negra de la ventana que mira ciega hacia la nada quedaron un mechón de cabello rubio y una hebilla para el pelo quemada. Allí cayó la docente Mónica Jara en su intento por escapar del incendio del 29 de junio del 2021 en la escuela albergue de Aguada San Roque que le costó la vida a ella, al gasista Nicolás Francés y a su sobrino, Mariano Spinedi.

La foto que evidencia la tragedia fue una de las tantas que exhibió la mañana de este miércoles el licenciado en criminalística Enrique Prueger, contratado por la querella para examinar el escenario del incendio. Llegó a la misma conclusión que el excomisario Gustavo Cammarota: la fuga de gas ocurrió en el entretecho del dormitorio de niñas, y no en los calefactores como sostienen los defensores de los seis imputados.

La pulseada por el lugar de origen de la deflagración es una de las tantas que sostienen las partes acusadoras -fiscalía y querellas- con las defensas. Según la versión de los imputados, la tragedia tiene un solo responsable: el gasista Nicolás Francés. Y en todo caso la directora de la escuela, Martha Báez, por abrir el establecimiento cuando la obra no estaba finalizada.

La teoría de la acusación es que ellos son los últimos eslabones de una cadena que tiene partes mucho más robustas y que por lo tanto deben responder por la tragedia: los cuatro funcionarios de Obras Públicas imputados -Roberto Deza, Carlos Córdoba, Raúl Capdevilla, Sergio Percat- y los dos empresarios -Héctor Villanueva y Diego Bulgheroni.

Explosión y muerte en Aguada San Roque: el juicio laboral

Francés era un empleado ilegal que no figura registrado en ningún lado. A primera hora de hoy declaró el abogado que lleva adelante el juicio laboral para cobrar el seguro y se encuentra con que nadie se hace cargo de haberlo contratado.

Es que la empresa que ganó la licitación para realizar la obra era Arte Construcciones, pero subcontrató ilegalmente a un hombre llamado Eduardo Afione quien a su vez empleó -irregularmente- a una cuadrilla de albañiles y a Francés.

Explosión y muerte en Aguada San Roque: un audio revelador

En el juicio laboral quizá ayude a Marcela Altube, la viuda de Francés, un audio que rescató Prueger como parte de su investigación.

Porque el perito también analizó los teléfonos de los imputados y encontró que el día de la explosión, los funcionarios de Obras Públicas no tenían ni idea de quiénes eran las víctimas fatales.

La noche del 29 de junio, Raúl Capdevilla le envió un mensaje a Villanueva: «Héctor, necesito los datos de los dos muchachos fallecidos, se los pedí temprano a Bulgheroni, quedó que me los averiguaba, lo volví a llamar y no me contesta».

Al parecer, Bulgheroni, director técnico de la obra, tampoco los conocía.

Villanueva le respondió: «Preguntale a Afione que te los pase».

¿Por qué Afione tenía que saber los nombres de las dos personas muertas en una obra de Arte Construcciones? ¿A Capdevilla no le llamó la atención? ¿O siempre supo quién era el verdadero responsable de la obra en Aguada San Roque?