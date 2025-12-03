Extienden la prisión preventiva de dos mujeres que vendían droga en una casa de Añelo

En una audiencia celebrada hoy en la Ciudad Judicial, la fiscal Silvia Moreira solicitó que dos mujeres previamente condenadas por comercializar estupefacientes en Añelo continúen detenidas bajo prisión preventiva. El pedido fue aceptado por el juez de garantías Luis Giorgetti, quien resolvió prorrogar la medida por otros tres meses.

La fiscal fundamentó su requerimiento en la persistencia de los riesgos procesales que motivaron la cautelar inicial, entre ellos el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

Las mujeres involucradas, Mari Carolina Soto Zabala y Nairoby de las Mercedes Fraga Calorte, fueron señaladas como responsables de vender drogas entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 2025.

Eran cuatro las mujeres con participación en la banda

Según la causa, las ventas se realizaban en la vivienda que compartían con otras dos mujeres que cumplían roles secundarios y que, tras acuerdos judiciales alcanzados el 17 de septiembre, recibieron una pena de prisión condicional y una suspensión de juicio a prueba.

En octubre, mediante un acuerdo de partes, Soto Zabala y Fraga Calorte fueron declaradas coautoras del delito de comercio de estupefacientes doblemente agravado, por operar cerca de establecimientos deportivos y por la intervención de tres o más personas. En esa misma instancia se comprometieron a cumplir una pena de seis años de prisión efectiva, además del pago de multas y el decomiso del dinero secuestrado durante un allanamiento.

Aunque todas las partes renunciaron a los plazos recursivos para permitir que la condena comenzara a ejecutarse, el reciente cambio de defensores por parte de las imputadas mantiene la sentencia aún sin firmeza.

Los hechos imputados

La acusación del Ministerio Público Fiscal sostiene que las cuatro mujeres residían en una casa ubicada en Añelo, próxima a un natatorio y a un polideportivo, desde donde llevaban adelante la comercialización de drogas.

Durante el allanamiento realizado en esa vivienda se incautaron 916 gramos de clorhidrato de cocaína, 8 gramos de anfetaminas, aproximadamente 287.200 pesos en efectivo de diferentes denominaciones, una balanza, envoltorios de nylon y un posnet.

Al momento del operativo, algunas de las mujeres se encontraban vendiendo droga y otras fraccionándola. Además, dentro del domicilio se encontró a dos personas que estaban adquiriendo sustancias para consumo personal y que declararon haber pagado 10 mil pesos por dosis.