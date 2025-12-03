Condenaron al anestesiólogo por la muerte de Valentín en Roca: «Negligencia y falta de control»

La Justicia de Río Negro declaró este miércoles la responsabilidad penal del anestesiólogo Mauricio Javier Atencio Krause por el homicidio culposo de Valentín Mercado Toledo, un niño de tan solo cuatro años que murió tras una cirugía programada en un sanatorio de Roca. El veredicto fue dictado por el juez Emilio Stadler, luego de tres jornadas de debate oral.

El caso generó fuerte impacto en la comunidad médica y en la ciudad, ya que la intervención quirúrgica, realizada el 11 de julio de 2024, estaba programada para corregir una hernia diafragmática y no presentaba, en principio, riesgos fuera de los habituales.

El juez Emilio Stadler dictó sentencia condenatoria en Roca. Foto Alejandro Carnevale.

La causa de la muerte y las fallas detectadas

El tribunal sostuvo que el hecho imputado quedó plenamente acreditado, al igual que la autoría de Atencio Krause. Según el fallo, «no se encuentra controvertido que la causa de la muerte de Valentín ha sido encefalopatía hipóxico-isquémica, por incidente obstructivo de la vía aérea del tubo endotraqueal».

La familia de la víctima tuvo un fuerte acompañamiento en tribunales. Foto Alejandro Carnevale.

El niño no presentaba complicaciones previas y el sanatorio cuenta con tecnología de alta complejidad. Sin embargo, en el tramo final de la cirugía se produjo un taponamiento del tubo endotraqueal que impidió el ingreso de aire. Para el juez, esa situación «necesaria e inexorablemente debía ser detectada» por el anestesista.

Negligencia profesional durante la cirugía

Uno de los puntos centrales del fallo fue la conducta del médico durante la intervención. El juez indicó que Atencio Krause se ausentó del quirófano y utilizó su teléfono celular mientras el niño permanecía anestesiado. También se comprobó la falta de controles adecuados en los monitores y la ausencia de observación directa del paciente.

A ello se sumó otro dato crítico: en la sala no había desfibrilador disponible. Para el tribunal, esa combinación de faltas evidenció una “conducta negligente” y un apartamiento grave de las obligaciones profesionales.

Lo que viene en el proceso

El juicio se desarrolló en Roca con la participación de los fiscales Gastón Britos Rubiolo y Norma Reyes. La querella, en representación de los padres de Valentín, estuvo a cargo de Agustín Aguilar y Miguel Ángel Zeballos Díaz.

Con el veredicto de culpabilidad ya dictado, la Oficina Judicial deberá fijar la fecha del juicio de cesura, instancia en la que se determinará la pena. Las partes tienen cinco días hábiles para ofrecer nuevas pruebas.