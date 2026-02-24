Felipe Pettinato se negó a declarar en el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo

Comenzó en la Capital Federal el juicio oral contra Felipe Pettinato, acusado de haber provocado el incendio que en 2022 causó la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo en un departamento del barrio de Palermo. En la primera jornada del debate, el imputado se negó a prestar declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, que lleva adelante el proceso.

Negativa a declarar y desarrollo inicial

Al ser consultado por el juez Enrique Gamboa, presidente del tribunal, sobre si iba a declarar, el hijo del músico y conductor de TV Roberto Pettinato, respondió: «No, voy a usar mi derecho de no declarar». Tampoco se leyeron indagatorias previas, ya que durante la instrucción también había optado por el silencio.

El debate se realiza ante el TOCC N°14, integrado por los jueces Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general Fernando María Klappenbach y el auxiliar fiscal Francisco Figueroa.

Pettinato está imputado como presunto autor del delito de estrago doloso seguido de muerte, que prevé una pena de 8 a 20 años de prisión, según el artículo 186 inciso 5 del Código Penal.

Testimonios y reconstrucción

Tras la negativa del acusado, comenzó la recepción de testimonios. La primera en declarar fue Delia Beatriz Muzio, madre de la víctima y querellante, quien describió a su hijo como una persona «solidaria» y «comprometida con sus pacientes».

Según relató, el día previo al incendio el médico le había dicho que acudiría al departamento de Pettinato porque este «no se sentía bien».

También declararon tres efectivos de la Policía de la Ciudad que intervinieron tras el incendio y una vecina del mismo piso. La mujer afirmó que el acusado golpeó su puerta para pedir ayuda y manifestó que había una persona dentro del departamento incendiado.

A pedido de la fiscalía, el tribunal incorporó además la declaración testimonial en video del médico forense que practicó la autopsia.

La imputación

El hecho ocurrió la noche del 16 de mayo de 2022 en un departamento ubicado en el piso 22 de un edificio de la calle Aguilar al 2300, en Palermo.

Según el requerimiento de elevación a juicio formulado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25, se le atribuye haber iniciado el incendio «a sabiendas del peligro» que implicaba para los bienes, los habitantes del edificio y, especialmente, para Melchor Rodrigo, quien estaba dormido e imposibilitado de reaccionar.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando continuarán declarando testigos, entre ellos vecinos y médicos legistas.