Femicidio de Nicole Posada en Roca: suspenden audiencia por quejas de Carriqueo con su abogado

Oscar Carriqueo está acusado del brutal femicidio de Nicole Posada en Roca y va a camino a un juicio por jurados por el monto de la pena que prevé la calificación legal que pidió la fiscalía para este hecho, que ocurrió en la zona norte de Roca.

Nicole, según la teoría de la fiscalía, fue asesinada por Carriqueo, que la golpeó con un hierro de un metro de longitud y en forma de T en la cabeza. La mujer fue hallada tirada en la vereda de la casa que habitaba con el imputado en la calle Tránsito Toledo, del barrio Tiro Federal.

Este lunes estaba previsto que se completara la audiencia de control de acusación, que estuvo a cargo del juez Oscar Gatti, y en la que tomaron parte la fiscal jefa Teresa Giuffrida, con la adjunta María Celeste Benatti, y el querellante Marcelo Henriksen Velasco.

Sin embargo, la audiencia se vio interrumpida ya que el imputado, que está detenido en Viedma y participó de la audiencia vía Zoom, se quejó de que no tenía contacto con su defensor oficial, Oscar Mutchinick, y que además había presentado o iba a presentar un habeas corpus.

El abogado defensor negó que no haya contacto con su defendido, dijo que diariamente hablaba con él. La audiencia continuó por algunos minutos con la presentación del hecho a cargo de Benatti y la presentación de las pruebas documentales a cargo de Giuffrida.

Luego, el juez Gatti planteó un cuarto intermedio para analizar la situación que había planteado Carriqueo en el inicio de la audiencia.

Finalmente, el magistrado decidió darle a Carriqueo una semana para que defina si quiere un nuevo defensor o no, cosa que no quedó del todo clara. De esta forma, según las palabras de todas las partes, se le da la posibilidad al imputado de cambiar su representación por un abogado particular u otro defensor oficial.

La decisión evitará, según el argumento del juez, que esto pueda ser planteado en el juicio por jurados que se realizaría a principios del año que viene.

Femicidio de Nicole Posada en Roca: cómo fue el asesinato

El femicidio de Nicole Ailín Posada ocurrió en febrero de este año en una vivienda ubicada en el barrio Tiro Federal, en la zona norte de Roca.

El primer aviso del hecho llegó de parte de un hombre el sábado 17 de febrero a las 6,30, quien alertó a la policía que en calle Transito Toledo estaba el cuerpo de una mujer tendido en el suelo, cerca de la vereda.

Al lugar, arribaron efectivos de la Comisaría 21 quienes inmediatamente iniciaron las tareas de reanimación de Nicole, aunque todos los esfuerzos resultaron en vano porque ya no presentaba signos vitales. A los pocos minutos también llegó el personal del servicio Siarme; y los médicos ratificaron que le joven, madre de seis niños, ya había muerto.

Al lado del cuerpo estaba su pareja, un hombre de 28 años, quien brindó un testimonio «poco creíble», dijeron fuentes policiales que llegaron al lugar del hecho. Y es por eso que inmediatamente y ante la posibilidad de que se tratara de un femicidio se ordenó que lo demoren hasta tanto llegue el grupo de fiscales y el personal de Criminalística que trabajó en el lugar para levantar pruebas y recoger elementos que puedan abonar la hipótesis del homicidio de la mujer quien desde hace más de una década estaba en pareja con el imputado.

Pero en el levantamiento de rastros y pruebas, los investigadores hallaron una barra de hierro de aproximadamente un metro de largo y que en una de sus puntas tiene una forma de T, que estaba manchado de sangre y habría sido el que usó Carriqueo para el crimen.