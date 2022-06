Femicidio en Catriel: “La prioridad está puesta en asistir a la familia”, dice el Gobierno

La gobernadora Arabela Carreras se mostró consternada por el femicidio de Patricia Rendonn Rodríguez, pero no quiso realizar declaraciones a la prensa al presentarse en Bariloche en una actividad oficial. En tanto, la secretaria de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Luz Val Heredia, fue la vocera del gobierno y señaló que ahora la “prioridad está puesta en asistir a la familia” de la víctima y luego se evaluará la actuación de los organismos del Estado de manera previa.

El femicidio de Patricia Rendon Rodríguez fue confirmado esta madrugada luego de que su expareja Fernando Cronenbold confesara ante la Policía de Río Negro, que realizó el operativo para encontrar el cuerpo de la mujer.

En Bariloche, la gobernadora encabezó la apertura del Encuentro Patagónico de Género y Diversidad donde se pidió un minuto de silencio por el femicidio de Patricia y la titular de la cartera de género admitió que este hecho”modificó las características del encuentro” y ratificó la premisa de trabajar en políticas de género y prevención.

La familia de la víctima llega esta tarde a Catriel

“En este momento la prioridad está puesta en asistir a la familia, después trabajaremos en profundidad en la intervención de los distintos organismos del Estado y todas aquellas cosas que tengamos que seguir trabajando para ajustar para que estas situaciones no vuelvan a suceder”, afirmó a la prensa Val Heredia.

La funcionaria informó que la familia de la víctima ya arribó a Buenos Aires proveniente de Bolivia y se encuentran en la Casa de Río Negro con asistencia del equipo provincial hasta que tomen su vuelo al Alto Valle para llegar a Catriel esta tarde.

Val Heredia indicó que el gobierno debía ser “prudente con la información” por lo que no quiso profundizar respecto de intervenciones previas de organismos estatales en el caso de Patricia y afirmó que esta tarde viajará a Catriel junto a la ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, para tomar contacto “con todos los equipos que están en territorio”.

No hay información oficial de intervenciones previas

La titular de Políticas Públicas de Género dijo que “una vez que tengamos toda la información oficial, vamos a ver las fallas que hayamos tenido, cómo vamos a hacer para seguir trabajando sobre eso y avanzar en la articulación que ya se están dando en territorio a través de las mesas insterinstitucionales”.

“Hasta que no me reúna con los equipos, no es prudente entregar información”, dijo Val Heredia al ser consultada si ya habían tenido intervenciones organismos estatales por violencia de género en el caso de Patricia.