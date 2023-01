Fernando Báez Sosa: cuáles fueron las declaraciones que marcaron la tercera jornada del juicio

"Fue un episodio de inseguridad", dijo Fernando Burlando abogado de Carolina Píparo.

No podes reírte en un juicio en tu contra. Menos frente a los padres del hijo que brutalmente golpeaste hasta su muerte. Recién en una entrevista me enteré de la actitud de los acusados, me puse en el lugar de esos padres y no me salió otra cosa que un "reverendos hijos de puta".

— Fernando Burlando (@FernandBurlando) January 4, 2023