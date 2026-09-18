ACIPAN y la Provincia negocian créditos con el BPN para PyMEs

Dante Scantamburlo, presidente de ACIPAN, estuvo presente en la reunión con autoridades provinciales para el diseño de soluciones crediticias.

Tras reunirse con el gobernador Rolando Figueroa, el presidente de ACIPAN, Dante Scantamburlo y Carlos Alguero, referente de la entidad, detallaron los ejes del encuentro. La empresa solicitó mayor apoyo de las grandes operadoras de Vaca Muerta para fortalecer la contratación local y la creación de alternativas crediticias para el comercio que transita una baja del consumo.

Fue una mesa de trabajo en conjunto con el Banco Provincia del Neuquén (BPN) y del encuentro y participaron otras autoridades de la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN) como Daniel González, Maximiliano D’Angelo, Marcela Pérez y Matías Napoli.

El diagnóstico presentado por la cámara empresarial reflejó las dificultades financieras que atraviesan los comercios locales, basadas en una disminución del poder adquisitivo.

En diálogo Diario RÍO NEGRO, el presidente de la asociación, Scantamburlo, expresó: «Las problemáticas son el bajo consumo, que es a nivel nacional y provincial. Debido a ese tema por parte de la gente, las PyMEs estamos en una situación financiera complicada por la poca liquidez».

A la caída de las ventas se suman la necesidad de reestructurar el modelo de negocio en los comercios tradicionales. Según explicó el vocero de la empresa, Alguero, el cambio de ciclo económico y las nuevas dinámicas del mercado obligan a los comerciantes a digitalizar sus procesos, administrar el stock con mayor precisión e incorporar canales de venta virtuales para ganar competitividad.

En ese sentido, Alguero remarcó que las empresas locales necesitan ayuda financiera adaptada a este nuevo escenario de reconversión: «Hoy el comercio necesita cambiar sus procesos, actualizar sistemas e integrar inteligencia artificial o agentes de WhatsApp porque la vidriera pasa a ser más importante en una red social que en la misma calle. Para eso requerís herramientas financieras con una tasa subsidiada desde la Provincia. No es solamente «te asisto», es «te asisto para que seas mejor».

Gestiones ante el BPN

Como solución a la presente situación, la propuesta comtempla que el BPN implemente una ayuda con tasas diferenciadas. El planteo abarca dos líneas especificas, una asistencia financiera a corto plazo para cubrir el capital de trabajo y créditos a mediano plazo destinados a la adquisición de maquinaria y tecnología para ampliar la capacidad operativa de las empresas.

El presidente de la empresa neuquina precisó: «Le solicitamos que el Banco provincia otorgue créditos con tasa diferencial para que las empresas neuquinas que tienen contratado el personal en Neuquén y que cumplen ciertas pautas».

La contratación a empresas locales en Vaca Muerta

Durante la reunión, los referentes expusieron el bajo nivel de contratación de proveedores locales por parte de las principales empresas operadoras del sector hidrocarburífero.

«Le dijimos al gobernador:’¿Cómo podemos hacer que el derrame de Vaca Muerta sea un poco más efectivo?’ Por ahora es un porcentaje muy pequeño. Necesitamos que siga con el apoyo de las operadoras para que hagan compras y contraten empresas de Neuquén o de la zona. Notamos que hay empresas grandes, las más grandes justamente, son las que menos cumplen», declaró Scantamburlo.

Asimismo, los dirigentes indicaron la buena recepción de Figueroa ante el planteo presentado por la institución: «Estamos muy agradecidos por el Gobernador porque siempre ayuda. Él nos dijo: ‘Si, estoy de acuerdo con ustedes, voy a seguir en ese camino, sigamos presionando'».

Si bien aún no se establecieron plazos formales de implementación ni montos para las líneas crediticias, la coordinación inicial empezará en los próximos días.