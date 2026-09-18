Tirante le ganó la pulseada a Navone para el segundo single de la Copa Davis en Neuquén

Thiago Tirante jugará el segundo single de Argentina contra Turquía en el Ruca Che. (Foto: Cecilia Maletti)

Con Francisco Cerúndolo como el N°1, la duda de toda la semana en Neuquén era quién iba a ser el segundo singlista de Argentina ante Turquía en la serie de Copa Davis que comenzará este sábado en el Ruca Che.

Finalmente, el capitán Javier Frana eligió a Thiago Tirante por encima de Mariano Navone, que era la otra posibilidad. El dobles lo jugarán Andrés Molteni y Guido Andreozzi.

Tanto Tirante como Navone llegaron a esta serie muy parejos en nivel y rendimientos. Cualquiera de los dos ya era favorito para el partido que le toque.

Thiago tuvo una gran gira de cemento con grandes resultados en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati y La Nave llegó más afilado tras un buen US Open. Los dos se dieron el lujo de vencer a Novak Djokovic en esta temporada.

Este sábado al mediodía, la acción en el Ruca Che empezará con el duelo entre Cerúndolo y Yanki Erel, el 2° de Turquía que es zurdo.

Tirante enfrentará en el segundo turno a Mert Alkaya, el mejor rankeado del equipo visitante. Será su segundo partido en la Copa Davis luego del que le ganó a Hyeon Chung por 2-6, 7-5 y 7-6 en febrero en Corea del Sur.

Su presencia en esa serie en Busan, cuando muchos se bajaron de la convocatoria, pudo ser determinante para que Frana le de la oportunidad ahora en Neuquén.

Argentina buscará cerrar el triunfo el domingo en el dobles desde las 11 de la mañana. Si se concreta el 3-0, Navone tendrá la chance de jugar el cuarto punto para que todos tengan acción.

«Yo estoy listo por si me toca jugar, física y mentalmente y también en cuánto al análisis de los rivales», había dicho Tirante cuando le preguntaron ayer.

Sobre el equipo turco, señaló: «Son jugadores habilidosos, tienen un estilo marcado, son ofensivos. Hay que respetarlos porque la Copa Davis es el evento donde hay más sorpresas en cuanto al ránking».