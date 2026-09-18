Efecto Messi en Miami: las propiedades millonarias que atraen a famosos e inversores

Desde que Lionel Messi desembarcó en Inter Miami, su impacto trascendió ampliamente al fútbol. El capitán argentino armó una importante cartera inmobiliaria en el sur de Florida, mientras la ciudad gana terreno entre celebridades y grandes inversores internacionales que buscan propiedades de lujo.

La llegada de Lionel Messi a Miami en 2023 modificó mucho más que el mapa deportivo de Estados Unidos. El fenómeno que generó el argentino alrededor del Inter Miami también alcanzó los negocios, el turismo y, especialmente, el mercado inmobiliario de lujo.

Mientras el club multiplicó sus ingresos y su valoración desde la incorporación del rosarino, Miami y otras zonas del sur de Florida comenzaron a captar todavía más atención entre futbolistas, empresarios y compradores internacionales. Forbes señala que los ingresos del Inter Miami pasaron de US$56 millones en 2022 a cerca de US$200 millones durante la última temporada, una muestra de la dimensión comercial que alcanzó el denominado “efecto Messi”.

En ese escenario, el propio futbolista se convirtió en uno de los nombres fuertes del mercado inmobiliario de la zona.

La mansión de US$10,7 millones que Messi compró en Florida

Una de sus operaciones más conocidas se produjo apenas unos meses después de incorporarse al Inter Miami.

En septiembre de 2023, Messi y Antonela Roccuzzo pagaron alrededor de US$10,7 millones por una mansión en Bay Colony, Fort Lauderdale, una exclusiva urbanización cerrada con seguridad durante las 24 horas.

La propiedad cuenta con unos 974 metros cuadrados cubiertos, está construida sobre un terreno de aproximadamente 1765 m² y dispone de diez dormitorios, nueve baños, pileta, gimnasio y spa. Además, tiene salida al agua y dos muelles.

Pero la residencia familiar representa solamente una parte de sus inversiones inmobiliarias en Florida.

Messi también posee propiedades en Sunny Isles Beach y avanzó con la adquisición de unidades en Cipriani Residences, un exclusivo proyecto residencial de Brickell.

Messi no está solo: las estrellas que compraron propiedades millonarias en Miami

El fenómeno excede al capitán argentino. Distintas figuras vinculadas al fútbol desembolsaron cifras millonarias para instalarse o invertir en el sur de Florida.

Entre ellas aparecen Neymar, Kaká, Ronaldo Nazário, Luis Suárez y David Beckham. Suárez, por ejemplo, pagó US$11,5 millones en 2024 por una residencia frente al agua en Bay Colony, el mismo exclusivo barrio de Fort Lauderdale elegido por Messi.

Uno de los movimientos más impactantes fue el de Beckham. Junto a Victoria Beckham, adquirió en 2024 una mansión frente al agua en North Bay Road, Miami Beach, por US$72,3 millones.

El resultado es un corredor de propiedades de altísimo valor en el que deportistas y celebridades internacionales conviven con empresarios y grandes patrimonios.

Por qué los inversores internacionales eligen Miami

El atractivo no se explica únicamente por el glamour de vivir cerca de figuras internacionales.

Según explicó Nick Pérez, presidente de la división de condominios de Related Group, a Agencia Noticias Argentinas, los compradores extranjeros buscan cada vez más propiedades que requieran poca gestión y que incorporen servicios similares a los de un hotel.

A eso se suma una transformación en la idea de segunda residencia: el propietario puede utilizar el departamento durante algunos meses y obtener ingresos mediante alquileres durante el período en que permanece vacío, siempre de acuerdo con las reglas del edificio y la normativa correspondiente.

Brickell aparece como uno de los puntos fuertes de esta tendencia por su combinación de edificios residenciales de lujo, gastronomía, entretenimiento y servicios.

En ese segmento, de acuerdo con NA, existen operaciones cercanas a los US$7 millones, mientras que las unidades de mayor superficie y los penthouses pueden ubicarse alrededor de los US$8 millones.

El “efecto Messi” que ya excede al fútbol

Sería exagerado atribuir el crecimiento inmobiliario de Miami únicamente a Messi: la ciudad ya era un polo internacional de inversión y propiedades de lujo mucho antes de su llegada.

Sin embargo, su desembarco contribuyó a aumentar la exposición internacional del sur de Florida, especialmente dentro del universo del fútbol. Hoy, varias de sus principales figuras tienen propiedades allí y el Inter Miami se convirtió en la franquicia de mayor valoración de la MLS según Forbes, con una estimación de US$1.350 millones.

Messi aparece así como protagonista de dos fenómenos simultáneos: el crecimiento comercial que experimentó el Inter Miami y una fuerte apuesta personal por el mercado inmobiliario.

Su cartera combina una mansión frente al agua con departamentos de lujo y proyectos todavía en desarrollo. Una estrategia que muestra que, mientras sigue siendo protagonista dentro de la cancha, el argentino también puso una parte importante de sus inversiones en ladrillos.