Estafas en Viedma: sustrajeron más de $70 millones en una quincena

Más de $70 millones fueron sustraídos en Viedma durante la última quincena a raíz de estafas telefónicas y digitales. Foto: ilustrativa

Múltiples ciudadanos de Viedma fueron víctimas de estafas telefónicas durante septiembre, con un total de transferencias que superaron los $70 millones y representaron el 20% de las denuncias recibidas.

Los engaños se concretaron principalmente a través de llamados y mensajes de WhatsApp, aunque también se detectaron falsas inversiones promocionadas en Facebook.

Adultos mayores y falsos familiares

De acuerdo al Ministerio Público, una de las maniobras más repetidas fueron las estafas mediante llamadas o mensajes de WhatsApp dirigidos a personas mayores.

Una vez establecido el contacto, e incluso muchas veces conociendo el nombre e identidad del embaucado, los delincuentes aseguran que un familiar necesita dinero de manera urgente.

Desde el organismo señalaron que las denuncias repiten un patrón de emergencia y rapidez con el objetivo de que la víctima transfiera dinero antes de poder comprobar la información.

Viernes y proliferación de estafas

Uno de los datos que detectó el Ministerio Público es que las llamadas se realizan mayoritariamente los viernes, cuya cercanía al fin de semana dificulta la posibilidad de advertir y frenar rápidamente las operaciones.

Además, el dinero suele ser enviado a cuentas de terceras personas para dificultar su rastreo. En algunas maniobras aparecen las denominadas «cuentas mulas», utilizadas para recibir fondos y luego transferirlos o retirarlos.

Inversiones por Facebook: IA y petróleo en Río Negro

Una de las nuevas maniobras aplicadas en Viedma apelan a la actualidad y localidad. De este modo se anuncian posibles inversiones vinculadas con el petróleo o la inteligencia artificial a traves de Facebook, que redirigen a supuestos asistentes de finanza vía WhatsApp.

De este modo, la persona accede a los datos del «cliente» y desarrolla un accionar para obtener dinero de las víctimas.

Las recomendaciones para no caer

Ante el aumento de las denuncias, el Ministerio Público pidió revisar cualquier pedido que plantee una situación de urgencia, cortando la comunicación y verificando la información mediante otra vía.

También aconsejan no compartir fotografías del DNI, tarjetas, recibos de sueldo ni datos bancarios, incluso si el mensaje llega desde la cuenta de un familiar o conocido.

Tampoco se deben generar claves, realizar operaciones siguiendo instrucciones telefónicas ni instalar aplicaciones solicitadas por desconocidos.

Mientras que, en caso de advertir una operación bancaria que no fue realizada por el titular, se debe contactar inmediatamente al banco.

En caso de estafa, la víctima puede realizar la denuncia en la Fiscalía de turno o en la comisaría más cercana, presentando todas las pruebas del delito con las que cuente, tales como chats, capturas de pantalla, registros de llamadas y comprobantes de las transferencias que incluyan el CUIT o CUIL de la cuenta de destino y el número de operación.