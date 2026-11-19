Montiel no estará disponible para el duelo ante Lanús por los octavos del Clausura.

Este jueves se confirmó la situación de Gonzalo Montiel, quien vio la tarjeta roja en el Superclásico. El lateral derecho había recibido tres fechas de suspensión por la patada a Lautaro Blanco, considerada juego brusco, sumada a sus excesivos reclamos al árbitro Nicolás Ramírez y a sus gestos a los hinchas de Boca.

Con los octavos de final del Clausura en el horizonte, la dirigencia del Millonario apeló la pena ante la AFA y, si bien le bajarán la sanción, el futbolista de la Selección Argentina deberá cumplir una fecha más.

Según informó Bolavip, el castigo quedó en dos partidos. El primero ya lo cumplió ante Aldosivi y el restante será este domingo, por los octavos de final del Clausura frente a Lanús.

De esta manera, Montiel volvería a vestir la camiseta de River en un eventual cruce de cuartos de final, que sería ante Huracán o Instituto.

El posible once de River ante Lanús

Además de la ausencia de Montiel, el equipo millonario empieza a definirse. Se confirmó que Aníbal Moreno deberá ser operado y será baja hasta 2027. Por su parte, la tendinitis de Fausto Vera preocupa a Ponzio y podría dejarlo afuera de los octavos.

River podría enfrentar a Lanús en el Estadio Monumental con: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Santiago Espíndola o Fausto Vera, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada, Lucas Beltrán y Ángel Correa.