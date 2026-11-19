Peñas Blancas, el paraje rural a 30 kilómetros de Catriel, contará con una nueva infraestructura para mejorar el abastecimiento de agua potable. El proyecto contempla la construcción de una red de distribución para toda la zona urbana, la instalación de conexiones domiciliarias y la puesta en funcionamiento de una planta potabilizadora compacta. La intervención busca resolver una problemática que actualmente obliga a trasladar agua desde Catriel mediante camiones y carros aguateros, debido a que la localidad no cuenta con un red de distribución.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Sebastián Collado, coordinador de planes del Departamento Provincial de Aguas (DPA), confirmó que el organismo adquirió los materiales necesarios para la primera etapa de la obra por un monto de $34.376.000 (US$ 21.688 al tipo de cambio de hoy). La provisión contempla las cañerías para la nueva red, las conexiones domiciliarias y la extensión del servicio hasta la Escuela Primaria 242.

La intervención apunta a modificar el sistema de abastecimiento actual. Según explicó Collado, Peñas Blancas cuenta con una planta de ósmosis inversa que produce entre 2.000 y 3.000 litros diarios, aunque su capacidad es limitada y algunos vecinos deben acercarse con bidones para retirar agua destinada al consumo. El resto del suministro se realiza mediante el traslado desde Catriel, tanto para las viviendas como para las escuelas y la zona de Valle Verde.

La distribución está a cargo de carros aguateros del DPA y, cuando la logística no alcanza, se deben contratar camiones para transportar el recurso. Esta modalidad obliga a los vecinos a administrar el agua que reciben en los tanques de sus viviendas durante aproximadamente una semana, hasta el siguiente reparto. «La verdad que es bastante compleja la situación», reconoció Collado al describir las dificultades que atraviesa actualmente la población.

Una planta con capacidad para tratar 45.000 litros por hora

Uno de los componentes centrales del proyecto será la instalación de una planta potabilizadora compacta, fabricada por Aguas Rionegrinas, que ya se encuentra en Peñas Blancas.

Las cañerias que se utilizarán para mejorar el abastecimiento de agua potable. Foto: Gentileza Gobierno de Río Negro.

El sistema tomará agua del río a través del canal. El proceso contempla una toma de agua, un sistema de decantación y posteriormente el tratamiento en la planta compacta. Una vez potabilizada, será almacenada en dos cisternas de 25.000 litros cada una, con una capacidad total de reserva de 50.000 litros.

De acuerdo con lo detallado por Collado, la planta tendrá una capacidad de tratamiento de 45.000 litros por hora, un volumen que permitirá abastecer a toda la población. Además, se prevé habilitar un punto de entrega para que los habitantes de las chacras de la zona puedan acercarse a retirar agua potable.

Cuántas personas serán beneficiadas y cuándo comenzarán los trabajos

La nueva red de distribución llegará a 60 viviendas de Peñas Blancas, beneficiando a 450 personas. También abastecera a la Escuela Primaria 242 y a su vez, la Escuela Secundaria Rural Anexo 19 contará con agua de manera permanente. El alcance del proyecto también contempla a los habitantes de Valle Verde, ubicado a unos 10 kilómetros de Peñas Blancas.

Distancia entre Peñas Blancas y Catriel 30 kilómetros Peñas Blancas se encuentra a 30 kilómetros de Catriel, desde donde actualmente se traslada el agua para abastecer a sus habitantes.

En cuanto a los plazos, Collado estimó que la ejecución demandará alrededor de tres meses, aunque aclaro que todavía no hay una fecha exacta de inicio. La intención es que los trabajos de colocación de cañerias comiencen antes de finalizar el 2026. La planta potabilizadora ya fue fabricada y trasladad a la localidad, mientras que el DPA cuenta con los materiales de la red y esperán una segunda entrega para completar la provisión.

La ejecución estará a cargo de Aguas Rionegrinas, que aportará sus equipos y personal, mientras que el DPA acompañará con la compra de los materiales. Collado también indicó que una segunda etapa contempla la adquisición de bombas y cisternas para completar la infraestructura necesaria.

Debido a la dispersión de las viviendas y las chacras, no está prevista la construcción de una red domiciliaria para Valle Verde. Sin embargo, se busca que sus habitantes puedan acceder a un punto cercano de abastecimiento de agua potable.

Con la puesta en funcionamiento del nuevo sistema, se busca dejar atrás el esquema de distribución mediante camiones y garantizar un suministro permanente. «La red de agua va a tener servicio las 24 horas», aseguró Collado al explicar el cambio que representará la obra para los habitantes de la localidad.

Por último, el coordinador señaló que la intervención forma parte de una política provincial de mejoramiento de la infraestructura hídrica en las comisiones de fomento. En ese esquema, el DPA se encarga de adquirir los materiales y Aguas Rionegrinas de ejecutar los trabajos con sus propios equipos y trabajadores.

El DPA también trabaja en otras comisiones de fomento

Collado explicó que el organismo lleva adelante distintas intervenciones para mejorar el acceso al agua en unas 35 comisiones de fomento de la provincia. Entre las tareas mencionó la entrega de tanques de reserva y kits para que las familias puedan almacenar agua en sus viviendas, además de trabajos de limpieza y profundización de aguadas y la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento.

También señaló que se proyectan perforaciones en zonas rurales, en un trabajo articulado con el Ente de Desarrollo de la Región Sur con el DPA. Mencionó que se hizo una licitación por 800 metros lineales de perforaciones. Estas acciones buscan atender las dificultades de acceso al recurso en sectores donde la dispersión de las viviendas y las condiciones geográficas hacen más compleja la instalación de redes de distribución.