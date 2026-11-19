La realización de una fiesta popular implica mucho más que la organización de una cartelera artística. Para Chos Malal y la región del Alto Neuquén, representa una oportunidad de generar trabajo, impulsar el consumo y multiplicar los ingresos de cientos de familias. Con esa mirada, la Municipalidad avanza en los preparativos de la 18° Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, que durante tres días convoca a miles de visitantes.

Cuando el municipio invierte en esta fiesta, está invirtiendo en nuestros vecinos. Detrás de cada visitante hay una habitación que se ocupa, una mesa que se sirve, una compra en un comercio o un servicio que se contrata. Ese movimiento es el que buscamos generar”. Nicolás Albarracín, intendente.

El jefe comunal explicó que el sentido de estas celebraciones pasa por impulsar una economía que permita que los recursos circulen entre los distintos sectores de la comunidad.

Nicolás Albarracín, intendente.



“Organizamos la fiesta para que un vecino pueda trabajar más, para que una familia que prepara comidas tenga una buena venta, para que nuestros artesanos puedan ofrecer lo que producen y para que la hotelería, la gastronomía y los servicios tengan tres días de mucha actividad. Para muchas familias, esa posibilidad significa hacer una diferencia importante en sus ingresos”, señaló.

Ese impacto también se extiende a las localidades cercanas. La llegada de visitantes genera demanda de alojamiento, compras y servicios que trascienden a Chos Malal.



“Queremos que la fiesta sea una oportunidad para toda la región. Somos parte de un mismo territorio y sabemos que, cuando trabajamos juntos, podemos hacer que ese movimiento llegue a más familias y a más localidades”, sostuvo Albarracín. La organización también se apoya en alianzas estratégicas con empresas estatales y privadas, cuyos aportes acompañan la inversión municipal y permiten sostener una propuesta de esta magnitud.

“Una fiesta así no la hace el municipio solo. Necesita del acompañamiento de la Provincia, de las empresas públicas y privadas, del trabajo de nuestros empleados municipales y del compromiso de la comunidad. Cada aporte es importante”, destacó. Además de su dimensión económica, la Fiesta busca ampliar el acceso a la cultura y al entretenimiento, acercando artistas de primer nivel a quienes muchas veces no tienen la posibilidad de viajar para disfrutar de un espectáculo.



“Queremos que nuestra gente disfrute, que quienes nos visitan conozcan lo que somos y que ese encuentro deje oportunidades concretas de trabajo. Por eso hacemos este esfuerzo y por eso es tan importante construir la fiesta entre todos”, concluyó Albarracín.