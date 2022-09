Giro en la causa Otoño Uriarte: un testigo protegido, la nueva oportunidad de la querella

De aquí a fin de año, la querella del caso Otoño Uriarte realizará una batería de medidas de prueba. La causa se reactivó desde que cambiaron los abogados de Roberto Uriarte, el papá de la víctima. Hoy en una discutida audiencia, una jueza cipoleña autorizó una prórroga de cuatro meses y la profundización de nuevas pericias. El imputado Maximiliano Lagos clamó por su inocencia.



La audiencia se realizó al mediodía de forma virtual y, como es habitual, tuvo todos los condimentos. Concretamente hubo un pedido de prórroga en la investigación, el ofrecimiento de una testigo estrella y un fuerte reclamo por el sobreseimiento de Maximiliano Lagos, defendido por Gustavo Lucero.



El tema es que la nueva querellante Gabriela Procopiew reveló que dieron con una testigo que compromete a los acusados Cau, Jafri y Antilaf, tres los seis imputados originales en la causa. Dio más detalles que este medio reserva ya que adelantó que iba a pedir su incorporación al programa de testigos protegidos.



Los defensores Juan Pablo Piombo y Lucero dudaron de la solvencia de esa testigo y no dejaron de insistir con su “llamativa” aparición luego de 16 años. Además, consideraron que es una testigo “de oído”. En definitiva no vio nada, sino que escuchó comentarios.



Rápido de reflejos, Lucero aprovechó que la protegida testigo no mencionaba a su cliente Maximiliano Lagos y pidió el sobreseimiento. La jueza Laura Gonzalez Vitale no se lo dio por la falta de “certeza negativa” en su participación en el caso.



Al final de la audiencia, la novel abogada Procopiew, que reemplazó a Marcelo Hertzriken Velasco después de un polémico pase de la causa (hasta incluyó denuncias), se retiró con la autorización para realizar cinco nuevas pericias. La querella está trabajando con un perito particular.



Anteriormente, la jueza les había permitido el acceso a algunos secuestros custodiados en las cajas fuertes del caso. Ahora podrán aplicar la técnica del bluestar a prendas de vestir de la joven Otoño Uriarte, hacer pericias en un nylon, buscar diatomeas en algunas ropas y también volver a cotejar el denominado pelo 17 con dos hermanos de Jafri. Ese pelo tiene una coincidencia genética de 13 sobre 16 con las muestras del acusado Jafri.

Lagos clamó inocencia

Maximiliano Lagos fue uno de los pocos acusados que se conectó a la audiencia. Su participación no era obligatoria porque se discutía una cuestión técnica. Sin embargo después de que el defensor Gustavo Lucero reclamara su sobreseimiento pidió la palabra: “necesito salirme de esto, llevo muchos años, es injusto, necesito conseguir un buen trabajo”, pidió a la jueza.



Su intervención fue breve y apeló al lenguaje emocional. Empezó relatando que es una persona humana, que tiene vida y cuatro hijos que alimentar. Aseguró que han sido años muy difíciles para él y su familia. “No puede ser que pase esto por un hola y un chau”, lanzó sin hacer referencia a la víctima pero dio a entender que solo se saludaban.

Aclaró que ya no sabe qué más hacer, que ha dado sangre, muestras y que se presenta a todas las audiencias. También dijo que perdió muchas oportunidades laborales porque cuando le piden los papeles para registrarlo “salta lo de la policía”. “Necesito que me saquen de esto, nunca van a tener nada porque no tengo nada que ver con esto”, rogó.

Pese a todo la jueza no dictó su sobreseimiento

La investigación por la desaparición de Otoño Uriarte, de 16 años, se inició en 2006. La joven vivía en Fernández Oro, iba al colegio secundario y jugaba al vóley. La policía, por esos meses, siempre la buscó con vida y nunca barajó la posibilidad de encontrarla en el escenario que se les apareció en abril de 2007.

Su cuerpo estaba en estado de descomposición, atrapado en las esclusas del canal El Treinta de Cipolletti. Nunca se determinó la causa de la muerte.



El grupo de sospechosos está conformado por Néstor Ricardo Cau, Germán Ángel Antilaf, José Hiram Jafri, Maximiliano Manuel Lagos, Federico Axel Saavedra y Juan Marcelo Calfiqueo.