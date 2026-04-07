Denuncian a una mujer por ejercicio ilegal de la medicina y títulos falsos en Roca

Escándalo en Roca: detienen a una mujer por ejercicio ilegal de la medicina y títulos falsos Foto: Archivo

La justicia de Río Negro investiga a una presunta médica cirujana que habría coordinado el área de terapia intensiva en una clínica privada. Tras dos allanamientos, se secuestraron sellos, recetarios y documentación apócrifa.

Una denuncia que nació en el Ministerio de Salud

La investigación penal se disparó tras una presentación formal realizada ante la Fiscalía General por las máximas autoridades del Ministerio de Salud de Río Negro. Según la denuncia, firmada por el Ministro de Salud y la Secretaria de Asuntos Legales, la mujer habría presentado documentación apócrifa para obtener la matrícula habilitante.

Averiguaciones internas de la cartera sanitaria permitieron confirmar que la sospechosa no registra antecedentes como graduada ni posee un título revalidado por la Universidad Nacional del Comahue. Asimismo, se verificó la inexistencia de registros del título que la mujer invocaba de la Universidad de los Andes (Venezuela).

Allanamientos en General Roca y secuestro de evidencia

En el contexto de la investigación liderada por la fiscalía de turno, se ejecutaron dos operativos simultáneos en viviendas particulares: el domicilio de la imputada y la casa de sus progenitores.

Durante los procedimientos, el personal policial y judicial procedió al secuestro de elementos probatorios clave para la causa. Entre ellos sellos profesionales y recetarios, documentación de títulos y certificados.

También se retiraron medicamentos, dispositivos electrónicos y registros vinculados a la actividad médica.

Además de los domicilios, se realizaron requisas personales y vehiculares para resguardar cualquier evidencia que permita sustentar la acusación por ejercicio ilegal de la medicina.

El rol de «coordinadora» en Terapia Intensiva

Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia señala que la mujer no solo habría ejercido como médica cirujana sin título, sino que llegó a ocupar un cargo de coordinación en el área de terapia intensiva de una reconocida clínica de General Roca.

Este hecho reviste una gravedad institucional y sanitaria extrema, dado el riesgo al que habrían estado expuestos los pacientes que pasaron por dicha unidad de cuidados críticos bajo su supervisión.

Próximos pasos: audiencia y cargos

La mujer permanece aprehendida y se espera que el próximo jueves participe de una audiencia de medidas cautelares. El objetivo de la fiscalía es garantizar el avance de la investigación y evitar el entorpecimiento procesal, dada la gran cantidad de documentación secuestrada que ahora debe ser peritada y cotejada.

En los próximos días, una vez analizada la evidencia de los dispositivos electrónicos y los registros médicos, la fiscalía procedería a la formulación de cargos formal, que podría incluir delitos como falsificación de instrumento público y ejercicio ilegal de una profesión, entre otros.