El proyecto minero Lunahuasi confirma su potencial a partir de nuevos datos de perforación en San Juan

La canadiense NGEx Minerals anunció los resultados de cinco perforaciones que integran la Fase 4 del proyecto de cobre, oro y plata Lunahuasi, ubicado dentro del distrito minero Vicuña, en San Juan. Según había indicado la compañía meses atrás, la iniciativa es uno de los descubrimientos exploratorios más importantes en los últimos años en la cordillera de Los Andes.

Así lo había asegurado el gerente de exploración de la firma, Federico Wendler, durante el encuentro Argentina Rocks celebrado a finales de mayo, en Mendoza. En su discurso había señalado que el hallazgo tomó forma en 2023, a partir de la primera campaña de perforación.

En ese marco es que se publicó en un reciente informe la información relevada a partir de cinco perforaciones en el proyecto. Allí se destacó el potencial de la zona Júpiter, que mediante la perforación del pozo DPDH077 interceptó 57,75 metros con un porcentaje de 9,41% de cobre equivalente, incluyendo 19 metros con una ley de 25,84% de cobre equivalente (CuEq).

«Es un buen recordatorio de que la zona Júpiter, que fue atravesada por primera vez por el pozo de descubrimiento de Lunahuasi, no debe pasarse por alto», aseguró el presidente y director ejecutivo de NGex Mineral, Wojtek Wodzicki.

Imagen: NGEx Minerals.

En ese sentido, el empresario añadió que «tenemos menos agujeros hacia Júpiter que Saturno o Marte, pero varias intersecciones en un área de 400 x 500 m destacan el potencial de esta tercera gran zona dentro del yacimiento total de Lunahuasi».

Wodzicki también señaló los resultados en los pozos DPDH069 y DPDH072, son agujeros de salida en la zona Saturno, expandiendo la zona en más de 100 m de caída ascendente y descendente, respectivamente. «Saturno permanece abierto en todas las direcciones», afirmó.

Respecto a la hoja de ruta que seguirá la empresa a partir de estos resultados, adelantó que ya se encuentran trabajando en la próxima fase del proyecto.

«Nuestro equipo se centra ahora en actualizar nuestra interpretación geológica con la información obtenida durante el programa de perforación de la Fase 4 y en desarrollar un modelo geológico robusto que guíe nuestra planificación para la perforación de la Fase 5», concluyó.

En la zona, NGEx Minerals también es socio mayoritario y operador del proyecto Los Helados en Chile junto con Lundin Mining, situado a nueve kilómetros de Lunahuasi. Ambas iniciativas se encuentran dentro del distrito Vicuña, que incluye la mina Caserones y los yacimientos Josemaría y Filo del Sol.