Imputaron al camionero que chocó a un auto en la Ruta 22 y dejó a tres personas en grave estado

Imputan al camionero que chocó a un auto en la Ruta 22 y dejó a tres personas en grave estado

La fiscalía formuló cargos contra un hombre oriundo de Santiago del Estero por un grave siniestro vial ocurrido el pasado lunes, minutos antes de las 23:00, en la Ruta Nacional 22 cerca de la ciudad de Roca. Según la acusación, el imputado conducía un camión Mercedes Benz con semirremolque en sentido oeste-este cuando, de manera «imprudente y antirreglamentaria», invadió el carril contrario.

El hecho se produjo frente al galpón de una empresa. Allí, el camión intentó un sobrepaso sin el cuidado necesario y embistió de frente a un Peugeot 208 en el que viajaban las víctimas. A pesar de que el conductor del auto intentó esquivarlo desplazándose hacia la banquina, el camionero realizó la misma maniobra, provocando el violento impacto frontal.

Estado de salud y medidas cautelares

Mientras la comunidad aguarda con expectativa la evolución clínica de los heridos —quienes se encuentran en estado crítico en centros de salud de General Roca y Neuquén—, la Justicia rionegrina dictó medidas restrictivas para el conductor del transporte de carga.

La jueza de Garantías hizo lugar al pedido de la fiscalía y dispuso la prohibición de salida del país (con oficios librados a Migraciones) y la fijación de domicilio en la provincia de Santiago del Estero.

Además exigió presentaciones periódicas ante la comisaría local y la obligación de mantener contacto permanente con la Fiscalía N° 4.

El sustento de la acusación

La calificación legal impuesta es la de «lesiones graves culposas ocasionadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria», enmarcada en los artículos 94 bis y 45 del Código Penal y la Ley Nacional de Tránsito.

Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal están el test de alcoholemia que descartó la presencia de alcohol en sangre.



También se sumaron los informes del Gabinete de Criminalística y actas del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca. De la misma manera se incorporaron declaraciones de personas que presenciaron la mecánica del accidente y las historias clínicas que certifican la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes del Peugeot.

La defensa oficial, tras constatar los datos del empleador y familiares del acusado, no presentó objeciones a la formulación de cargos ni a las medidas cautelares aplicadas.

El incumplimiento de cualquiera de las pautas de conducta impuestas podría agravar la situación procesal del conductor mientras continúa la investigación.