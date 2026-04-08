Es de Neuquén, lo condenaron por un robo en los puentes carreteros y no podrá entrar a Cipolletti

Un joven de Neuquén recibió una pena de tres años de prisión tras admitir su participación en un violento asalto a un adolescente. La Justicia rionegrina le impuso una restricción absoluta de ingreso a la ciudad vecina.

El hecho: Violento robo en los puentes carreteros

El incidente ocurrió el pasado 22 de diciembre de 2025, alrededor de las 20:00 horas. Según la acusación fiscal, el condenado, junto a un grupo de cómplices, interceptó a un adolescente en las inmediaciones de la sede de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en la zona de los puentes que unen Cipolletti con Neuquén.

Bajo un plan previamente acordado, los delincuentes abordaron a la víctima y, mediante violencia y amedrentamiento, le sustrajeron un teléfono iPhone, una campera Adidas y una gorra de los Lakers. A pesar de intentar escapar, fueron capturados a pocos metros gracias a un rápido operativo cerrojo de la policía.

Juicio abreviado y admisión de culpabilidad

Este miércoles, durante una audiencia realizada en el Foro Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial, el imputado reconoció su responsabilidad en el hecho. La calificación legal aplicada fue la de robo en poblado y en banda, en calidad de autor.

Dada la admisión del delito y el acuerdo entre las partes, se procedió a dictar la sentencia de manera inmediata.

Los detalles de la condena: prisión en suspenso y «destierro»

La Justicia dispuso una pena de tres años de prisión en suspenso, beneficio otorgado debido a que el joven no contaba con antecedentes penales previos. Sin embargo, para mantener su libertad, deberá cumplir con estrictas pautas de conducta, entre las que se destacan la prohibición de ingreso a Cipolletti:. Específicamente el condenado tiene prohibido deambular o ingresar a cualquier sector de la ciudad rionegrina.

Además deberá hacerse cargo de los gastos del proceso (costas) judicial, así como fijar domicilio y someterse al control judicial.

Advertencia judicial

Desde el tribunal fueron claros: el beneficio de la libertad condicional está sujeto estrictamente al cumplimiento de las normas impuestas.

En caso de que el joven sea divisado en la ciudad de Cipolletti o incumpla cualquier pauta establecida, la pena se volverá de cumplimiento efectivo, siendo trasladado de inmediato a una unidad penitenciaria.