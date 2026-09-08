Del Potro, contundente sobre Cerúndolo: «Cuando acomode sus ideas va a dar un salto grande»

La derrota y eliminación de Francisco Cerúndolo en los octavos de final de Nueva York marcó el final de camino para la legión argentina en el US Open, que hoy continuará su curso con los primeros cruces de cuartos de final en el cuadro individual masculino.

El bonarense de 28 años cayó ante el belga Alexander Blockx en cuatro parciales, luego de haber jugado un aceptable tenis a lo largo de las tres horas y cuarto de partido, con chances claras de haber podido ganar el tercer set y modificar el trámite a otro desenlace.

Para Cerúndolo fue una aceptable labor considerando que llegaba con una racha negativa en la gira previa norteamericana. Aunque, más allá de grandes partidos, como la épica remontada ante el estadounidense Taylor Fritz, todavía da la sensación de que falta un salto en calidad para poder entremezclarse de lleno con los mejores del ranking ATP.

Pressure is a privilege.



21-year-old Alexander Blockx sees off Cerundolo 6-3, 4-6, 7-5, 7-5 on his Ashe debut to reach his first Grand Slam quarterfinal! pic.twitter.com/0Xn6hhOLHJ — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2026

Quien opinó al respecto fue el tandilense Juan Martín Del Potro, ganador del US Open en 2009 y el último gran campeón argentino en el circuito profesional. Para Delpo, por sobre el juego, hay un factor elemental que puede marcar el gran despegue de Fran.

«Cuando acomode sus ideas y su emocionalidad va a dar un salto de calidad muy grande. Fran se tiene que ir contento porque el nivel lo tiene”, comentó la Torre de Tandil, que ahora se desempeña como comentarista de TV en ESPN.

¡Hola Delpo! 🇦🇷👋 La Torre de Tandil ya está en el predio, preparándose para su gran debut como comentarista. @delpotrojuan



📺 Mirá el #USOpen en el Plan Premium de Disney Plus pic.twitter.com/I0RxuEHfrM September 8, 2026

“No pudo concretar las chances que tuvo durante el partido. Y una lástima, era una linda chance porque la parte de arriba del cuadro está muy abierto«, remarcó el tandilense, en alusión a la ausencia del N°1 del mundo, el italiano Jannik Sinner.

La mejor raqueta argentina, que desde hace semanas trabaja a las órdenes del chileno Nicolás Massú, mostró las dos caras: pasajes de muy buen tenis, a la altura de cualquiera de los candidatos de la actual edición del torneo, pero también mucha inestabilidad emocional.

Ayer, aunque no tan ferviente, el mayor de los hermanos volvió a padecer esos cortocircuitos que no le permiten mantenerse enfocado 100% durante todo el partido.

«Cuando tenés oportunidades y no no concretas se paga caro. El belga fue un poco más preciso en los momentos clave y terminó ganando«, cerró Del Potro, en relación a la victoria de Alexander Blockx.