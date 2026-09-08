“Se estiró” el pico de enfermedades respiratorias en Neuquén: las consultas pediátricas aumentaron un 187%

Neuquén atraviesa un segundo pico de enfermedades respiratorias, esta vez impulsado por el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y con un fuerte impacto en la población infantil. «Siempre en el Plan Invierno uno espera que para fines de septiembre ya esté resuelto esto, pero el escenario que cambió ahora es que se estiró: estamos hoy a 8 de septiembre y sigue aumentando la cantidad de casos de patología respiratoria pediátrica», aseguró el ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro.

Cómo fue la evolución epidemiológica en Neuquén

Según informó el funcionario, el rebrote comenzó después del primer pico de la temporada, vinculado principalmente con la influenza. Se registró alrededor de la semana epidemiológica 21, cuando se contabilizaron 4.431 consultas en las guardias de la provincia. De ese total, 2.049 correspondieron a pacientes pediátricos.

Luego de una meseta, la curva volvió a subir durante agosto y mantuvo esa tendencia en los primeros días de septiembre, esta vez impulsada principalmente por el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). Regueiro señaló que ese comportamiento bimodal obligó a extender los refuerzos previstos dentro del Plan Invierno.

El ministro indicó que entre las semanas epidemiológicas 30 y 35, las consultas pediátricas por enfermedades respiratorias pasaron de 561 a 1.612, un incremento del 187% en cinco semanas. En el mismo período, las consultas respiratorias generales crecieron de 1.620 a 3.339, lo que representa una suba del 106%.

Sostuvo que la evolución de este año presenta diferencias respecto a temporadas anteriores. De acuerdo con la información oficial, en 2025 el mayor número de consultas se había concentrado entre las semanas epidemiológicas 24 y 25, sin un repunte tan tardío como el actual. Destacó que el antecedente más cercano de una curva bimodal con un pico, un descenso y una nueva suba, se registró en 2024.

Los datos de la cartera sanitaria provincial muestran, además, que el crecimiento ocurre en un contexto de elevada demanda general. Durante la última semana relevada se contabilizaron alrededor de 15.600 atenciones de guardia, frente a unas 14.900 en el mismo período de 2025 y cerca de 15.700 en 2024.

El VSR impulsa el segundo pico respiratorio en Neuquén

A diferencia de la «primera ola» del invierno, en esta etapa el principal virus detectado es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), una de las causas más frecuentes de bronquiolitis y neumonía en bebés y niños pequeños. Aunque puede provocar síntomas similares a los de un resfrío, presenta un riesgo mayor para recién nacidos, prematuros y pacientes con enfermedades preexistentes.

El crecimiento de los casos se concentra especialmente en la región Confluencia y en localidades del norte neuquino. Regueiro remarcó que la evolución no es uniforme en toda la provincia, por lo que monitorean la demanda de cada zona y reorganiza personal, insumos y espacios de atención de acuerdo con las necesidades de hospitales y centros de salud.

Explicó que, pese al fuerte incremento de las consultas pediátricas, hasta el momento no se produjo un aumento proporcional en la ocupación de camas críticas. La mayoría de los cuadros son leves o moderados y pueden resolverse de manera ambulatoria, aunque las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de que la curva continúe en ascenso.

La extensión de la circulación viral modificó las previsiones sanitarias para esta altura del año. El Plan Invierno suele organizar los refuerzos para responder a la mayor demanda de los meses fríos, pero la persistencia del VSR obligó a sostenerlos durante septiembre. El objetivo es conservar la capacidad de respuesta y disponer de camas para los pacientes que requieran internación.

Si bien el escenario continúa bajo control, Regueiro advirtió que los contagios todavía están en aumento al 8 de septiembre, por lo que instó a reforzar las medidas de seguridad y estar ante los signos de alarma.

Demoras en las guardias por el aumento de las consultas en Neuquén

El ministro de Salud pidió paciencia durante la espera en las guardias de los hospitales de Neuquén. «Es esperable que aumente la demora ante la mayor demanda pediátrica y, muchas veces, cuando coexisten consultas pediátricas y de adultos, se enlentece toda la atención», enfatizó.

Recordó que la atención se organiza mediante un sistema de clasificación que prioriza a las personas de acuerdo con la gravedad del cuadro y no por orden de llegada. Las autoridades recomendaron recurrir a los centros de salud para cuadros que no sean urgentes y reservar las guardias hospitalarias para los casos que requieran atención inmediata.

«Si uno tiene un médico de cabecera, siempre es mejor recurrir a él porque conoce los antecedentes. También hay consultorios ambulatorios y privados que permiten la atención de pacientes. La mayoría de los casos se puede resolver mediante una demanda programada», remarcó Regueiro.

De todas maneras, insistió: «Hay gente que va a consultar y, como tiene mucho tiempo de demora, se vuelve a su casa. Lo que pedimos es que preste atención a las pautas de alarma y, ante cualquier duda, concurra a la guardia y reclame atención médica».

Cómo prevenir contagios en Neuquén y cuándo consultar

Salud recordó las medidas de prevención y las pautas de alarma: