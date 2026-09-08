La Joaqui y Tiago PZK: cuándo habría comenzado el romance que desató la furia de Luck Ra

Tras el escándalo por el cruce público entre La Joaqui y Luck Ra, trascendió cuándo habría nacido el acercamiento entre la cantante y Tiago PZK, que habría provocado la ira del cuartetero.

La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra: el dato que habría encendido la guerra

Hace aproximadamente poco más de un mes que la artista sorprendió al confirmar su separación de Luck Ra en redes sociales y, lejos de guardar rencor, decidió destacar los buenos momentos de su vínculo y lo llamó «el gran amor de su vida».

Los buenos términos entre ellos quedaron atrás cuando Luck Ra acusó este sábado a La Joaqui de estar con «un gran ex amigo suyo», lo que desencadenó un furioso comunicado de parte de ella.

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre contó cuándo nació el acercamiento entre los artistas que, previo al romance del que se los acusa, eran amigos desde pequeños. «Ellos son amigos de los 14 años de Tiago y creo 19 de ella», aseguró.

Según explicó la conductora, Tiago estuvo presente cuando La Joaqui estaba atravesando un problema de salud, producto del estrés por el quiebre de su relación: «Hace dos semanas a ella la internaron y no se supo ni nadie se enteró. Ella está con un problema de anorexia nerviosa, bajó 10 kg, es muy flaquita, no la está pasando bien y cuando la internan la va a ver Tiago».

«Empiezan a hablar, se van después de su internación a este rancho en Cañuelas con todo el staff y el grupo de amigos de ella. Se viraliza eso, después le sacan una foto y tuvieron hasta ahora dos citas«, aseguró Yanina.

De acuerdo con el relato de Yanina, quien sostuvo que se comunicó con el círculo íntimo de La Joaqui y de Tiago, cuando empezaron a sentir que «algo pasaba» entre ellos, se comunicaron directamente con Luck Ra para que supiera la noticia desde ellos.

«Ellos dicen que sí, que está empezando a ver algo, que no hay nada. Lo primero que hicieron fue los dos llamar a Luck Ra y contarles que estaban empezando a salir», reveló.

NA