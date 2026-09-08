Policía de Chos Malal fue declarado culpable de vejaciones: sacó a una mujer de un auto y la arrastró de los brazos durante un operativo

Un tribunal de la provincia de Neuquén declaró penalmente responsable a un efectivo de la Policía provincial por el delito de vejaciones, tras constatar el uso excesivo e innecesario de la fuerza contra una mujer durante un procedimiento realizado en Chos Malal.

El fallo fue emitido por un tribunal integrado por los jueces Ignacio Pombo, Eduardo Egea y la jueza Mirta Bibiana Ojeda. Las actuaciones judiciales determinaron la culpabilidad del uniformado por los hechos ocurridos en junio de 2025 en la vía pública.

Uso desmedido de la fuerza y desnudez en la vía pública

El hecho juzgado tuvo lugar cuando una patrulla intervino ante un vehículo estacionado en el que se encontraba una pareja. Según la acusación probada, el efectivo imputado retiró por la fuerza a la mujer que ocupaba el asiento del acompañante, provocando que cayera al suelo para luego arrastrarla de los brazos.

El juez Ignacio Pombo sostuvo en la lectura del veredicto que el acusado «actuó con conocimiento, con dolo de imponer fuerza a la víctima sin importarle lo que pudiera sufrir». Además, los magistrados criticaron la desproporción del despliegue policial. Por un lado mencionaron que existió un despliegue injustificado con la partucipación de 10 efectivos policiales para detener a dos personas, que no realizaban acciones conflictivas ni se encontraban circulando.

También se mencionó que ambos ciudadanos terminaron demorados sin imputación de delito alguna, y la mujer permaneció semidesnuda durante parte de la detención en la vía pública y su posterior traslado.

Dudas sobre la agresión al conductor

El tribunal absolvió al imputado respecto de la acusación de haber golpeado en el rostro al conductor del rodado. Si bien los jueces dieron por acreditadas las lesiones en la víctima, señalaron que la presencia de nueve efectivos en esa instancia particular generó dudas razonables sobre la autoría individual de los golpes.

A diferencia del ataque al conductor, la agresión contra la mujer contó con el testimonio directo de otro policía que participó en el operativo, quien identificó al acusado de manera certera.

Definición de la pena

Tras la declaración de responsabilidad penal por vejaciones, la Oficina Judicial de la Circunscripción Alto Neuquén deberá convocar a las partes para fijar la audiencia de cesura, instancia donde se debatirá y determinará la sanción correspondientes para el efectivo condenado.