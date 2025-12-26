Imputaron a dos hombres por apuñalar a otro y dejarlo en estado crítico en Viedma

Dos hombres quedaron imputados y en prisión preventiva por un violento episodio ocurrido en la tarde del jueves 25 de diciembre en inmediaciones del barrio 2 de Enero, en la ciudad de Viedma, que dejó a un hombre gravemente herido y hospitalizado en terapia intensiva. El Ministerio Público Fiscal les formuló cargos por su presunta participación en los hechos, que incluyeron un ataque con arma blanca y posteriores episodios de extrema violencia.

Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el ataque se produjo alrededor de las 18 horas, tras una discusión entre las partes. En ese contexto, uno de los acusados habría apuñalado a la víctima en dos oportunidades en la zona del tórax, con la intención de provocarle la muerte.

El desenlace fatal fue evitado por la rápida intervención del Servicio de Emergencias Médicas, que asistió al herido en el lugar y dispuso su traslado urgente al hospital local. Allí permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, de acuerdo con el parte médico incorporado a la causa.

La acusación sostiene que el agresor actuó con la colaboración de su hermano, quien durante el ataque insultó a la víctima y a su grupo familiar, arrojó piedras contra la vivienda y causó daños en un vehículo estacionado. Además, habría entorpecido el trabajo del personal policial y del equipo de salud, impidiendo el ingreso para brindar asistencia médica.

Una vez que la víctima fue trasladada al hospital y el presunto autor del apuñalamiento ya se encontraba detenido, el segundo imputado protagonizó un nuevo episodio de violencia. De acuerdo con la Fiscalía, abrió el grifo de una garrafa y amenazó con provocar una explosión, poniendo en riesgo al personal médico, policial, a los presentes y a las viviendas cercanas.

La situación fue finalmente controlada mediante la intervención del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), que logró reducir y aprehender al hombre sin que se produjeran víctimas adicionales.

Los hechos fueron calificados como homicidio en grado de tentativa y daño. La Fiscalía atribuyó la autoría del ataque con arma blanca a uno de los imputados, mientras que al segundo se le imputó la participación necesaria en el hecho, además del delito de atentado contra la autoridad.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva para ambos acusados, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación.

El juez interviniente hizo lugar al pedido y dispuso la prisión preventiva por el plazo de tres meses, mientras avanza la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales de los imputados.