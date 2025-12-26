Murió la mujer baleada por su ex en Centenario: nuevo femicidio en Neuquén

El ataque que conmocionó a Centenario tuvo este viernes su peor desenlace: murió Mónica María Florencia Rodríguez, la mujer de 35 años que había sido baleada por su ex pareja en su vivienda. En un episodio de extrema violencia, el agresor se quitó la vida tras dispararle.

Fuentes judiciales confirmaron a Diario RIO NEGRO la muerte de la víctima, quien se encontraba internada en el hospital Castro Rendón desde el pasado domingo.

El botón antipánico y una escena que terminó en tragedia en Centenario

El hecho ocurrió el último domingo después de las 15 en una casa ubicada sobre la calle Hugo Arraga, en el barrio El Alto. Según informó Centenario Digital, la intervención policial se produjo luego de que la mujer activara su botón antipánico.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a su ex pareja, Fernando Gabriel Gómez de 57 años, reteniendo a la mujer contra una puerta. En ese momento, le pidieron que se retirara de la casa, pero el agresor se negó a hacerlo.

La mujer se encontraba internada en el hospital Castro Rendon.

Sin embargo, los gritos de la víctima alertaron a los uniformados, que intentaron ingresar por la fuerza a la vivienda.

Cuando comenzó el forcejeo contra el ingreso, se escucharon tres disparos y apenas entraron los efectivos encontraron a la mujer tendida en el suelo con heridas en el rostro y al hombre sin signos vitales a pocos centímetros. La víctima fue asistida de urgencia y trasladada en código rojo.

Personal del hospital Natalio Burd dispuso su derivación al hospital Castro Rendón. Este medio pudo corroborar que la paciente había quedado internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Finalmente, este viernes se confirmó la muerte de Rodríguez, como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

En Neuquén hubo siete femicidios en lo que va de 2025

En lo que va de 2025 hubo seis femicidios y un transfemicidio en Neuquén, cuyas víctimas fueron identificadas como Mabel Lopez Fernández, Olga Quinteros, Mabel Mena, Jessica Scarione, Angela Diaz y Azul Semeñenko. La última de las víctimas fue Mónica María Florencia Rodríguez. En el país, la violencia machista ya mató a 209 mujeres.

Los registros de la Oficina de Violencia (OV) muestran un alto volumen de denuncias. En 2023, Neuquén acumuló 12.090 casos, con un promedio de 1.008 por mes. En 2024, el número bajó ligeramente a 11.248. Sin embargo, en 2025, hasta septiembre, ya se registraron 8.681 denuncias, con una proyección de un leve aumento anual.