Imputaron a dos hombres por balear a un joven y dejarlo en grave estado en Viedma

La Fiscalía de turno de Viedma formuló cargos contra dos personas detenidas por un intento de homicidio ocurrido el pasado sábado por la mañana, cuando un joven fue baleado y resultó gravemente herido en un hecho registrado en el barrio Lavanda de la capital rionegrina.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, ambos fueron imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de coautores, conforme a los artículos 79, 41 bis, 42 y 45 del Código Penal Argentino.

Además, la jueza de Garantías hizo lugar al pedido de la fiscalía y dictó la prisión preventiva por el término de un mes, con el fin de resguardar la investigación. Los acusados serán alojados en una institución dispuesta por el Servicio Penitenciario Provincial.

Cómo fue el ataque

El fiscal del caso relató que el hecho ocurrió el 18 de octubre alrededor de las 10:30, en inmediaciones de Las Rosas y Lavanda, cuando los imputados se presentaron en el lugar a bordo de una motocicleta. En ese momento, uno de ellos efectuó dos disparos contra la víctima con intención de darle muerte, provocándole heridas graves en el abdomen y la pierna.

Entre las pruebas reunidas, la fiscalía incorporó el acta del procedimiento policial labrada por personal de la Comisaría 34, testimonios de vecinos que presenciaron el hecho y relataron un forcejeo y una pelea previa a los disparos, además de las pericias del gabinete de Criminalística, que incluyen el detalle de los elementos secuestrados en el lugar.

Cuatro meses para investigar

Durante la audiencia, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó el inicio de la etapa penal preparatoria, que tendrá una duración de cuatro meses, período en el que se desarrollarán las medidas investigativas y periciales tendientes a esclarecer completamente el hecho.

La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, permanece internada con pronóstico reservado, mientras la fiscalía continúa reuniendo evidencia y testimonios para determinar con precisión el grado de participación de cada uno de los imputados en el ataque.