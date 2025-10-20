Video | Transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén: la Fiscalía brinda detalles del caso antes de la imputación

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén trabaja en las últimas horas para concretar la formulación de cargos contra el hombre detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko. El acusado fue apresado este fin de semana, tras un allanamiento en una vivienda del barrio Belgrano, y permanece bajo custodia. Hay conferencia de prensa a cargo de Fiscalía.

Este lunes por la mañana, el fiscal jefe Agustín García brindará una conferencia de prensa en la sede del MPF para detallar los avances del caso y confirmar cuándo se realizará la audiencia judicial.

Qué se sabe sobre el avance de la causa y la detención del sospechoso

El procedimiento se realizó durante la mañana del sábado, cuando la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, solicitó la medida de allanamiento que fue autorizada por el juez de garantías Cristian Piana. El operativo se desplegó en una vivienda de la zona del bajo neuquino y en un vehículo vinculado al sospechoso.

Durante el procedimiento se secuestraron elementos de interés para la investigación y fue demorado un hombre, que horas más tarde quedó formalmente detenido. En un primer momento fue asistido por la defensa pública, pero durante el domingo trascendió que contrató a un abogado particular.

El MPF evalúa si la audiencia de formulación de cargos se llevará a cabo este lunes o si se postergará para las próximas horas.

El crimen que conmocionó a Neuquén

El cuerpo de Azul Semeñenko fue hallado el pasado 15 de octubre en un canal de riego ubicado en la zona de Valentina Norte, en Neuquén capital. Estaba envuelto en una lona y presentaba ataduras. La escena del hallazgo marcó el inicio de una investigación que avanzó con rapidez, a partir de los resultados de la autopsia y las pericias realizadas en el lugar.

Según el informe preliminar del Cuerpo Médico Forense, Azul sufrió múltiples heridas punzocortantes en el tórax y brazos, además de fracturas en el rostro, que le provocaron la muerte. Los investigadores sostienen que se trató de una muerte violenta y que el caso configura un transfemicidio, es decir, un crimen de odio motivado por la identidad de género de la víctima.

“Un crimen de odio”

El fiscal jefe Agustín García, a cargo de la fiscalía de Delitos contra las Personas, sostuvo días atrás que “la hipótesis central, por la cantidad y ubicación de las lesiones, es la de un crimen de odio”.

Desde el Ministerio Público remarcaron que el caso se investiga con perspectiva de género y diversidad, en cumplimiento de los protocolos internacionales que obligan al Estado a garantizar justicia frente a los crímenes de odio por identidad o expresión de género.

Expectativa por la audiencia

La fiscalía de Neuquén concentró los esfuerzos en las últimas horas en reunir la evidencia necesaria para avanzar con la acusación formal. Si bien la audiencia estaba prevista para este lunes, la defensa del imputado solicitó una prórroga para tomar conocimiento de la causa. De no mediar nuevas demoras, se espera que el trámite se concrete antes del martes.

El caso de Azul Semeñenko generó conmoción en la comunidad neuquina y motivó distintas expresiones de acompañamiento por parte de organizaciones feministas y de diversidad, que exigen justicia y una investigación con enfoque de derechos humanos.