Imputaron a dos médicas y dos licenciadas en obtetricia por la muerte de un bebé en Neuquén (FOTO: Archivo)

En una audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial de Neuquén, el fiscal del caso Andrés Azar formuló cargos contra cuatro profesionales de la salud del Hospital Castro Rendón. La acusación surge a raíz del fallecimiento de una recién nacida ocurrido el 21 de enero de 2023, tras una atención médica que la fiscalía calificó como deficiente.

El representante del Ministerio Público Fiscal apuntó contra dos médicas y dos licenciadas en obstetricia.

Según el fiscal, las profesionales actuaron con impericia, negligencia y una marcada falta de diligencia durante el proceso de parto de una mujer que cursaba la semana 39 de embarazo.

Negligencia en el monitoreo y la inducción

La acusación principal recae sobre una de la ginecóloga, responsable de la cesárea, a quien se le atribuye haber dispuesto la finalización del embarazo mediante inducción sin una causa obstétrica que lo justificara. Además, se le cuestiona haber omitido el monitoreo fetal durante un lapso crítico de tres horas y haber demorado la confección del parte quirúrgico.

Por su parte, una de la licenciadas en obstetricia fue señalada por administrar oxitocina —fármaco utilizado para intensificar las contracciones— sin realizar un monitoreo fetal simultáneo. Esta acción habría incumplido los protocolos de seguridad básicos, sumado a la omisión de registros sobre el estado del feto en la historia clínica.

Fallas en la reanimación y vigilancia

El rol de la pediatra también fue puesto bajo la lupa. La fiscalía indicó que, al recibir a la bebé con signos de depresión grave y aspiración de meconio, la profesional no realizó las maniobras avanzadas de reanimación necesarias ni dispuso el traslado inmediato a terapia intensiva neonatal, limitándose en sus deberes de registro.

Asimismo, otra de la licenciada en obstetricia fue acusada de no efectuar controles de signos vitales tanto maternos como fetales en un periodo de tiempo decisivo. De acuerdo con el fiscal Azar, la profesional no informó de manera inmediata las anomalías detectadas ni dejó constancia escrita de su actuación en el momento de la vigilancia.

Un desenlace fatal y la calificación legal

Como consecuencia directa de estas omisiones e intervenciones inadecuadas, la recién nacida sufrió un cuadro de sufrimiento fetal agudo con aspiración de líquido meconial. Este estado derivó rápidamente en una encefalopatía neonatal y una falla multiorgánica que le provocaron la muerte a las 15:00 de aquel 21 de enero.

Finalmente, la jueza de garantías Natalia Pelosso avaló la formulación de cargos presentada por la fiscalía. Las cuatro profesionales quedaron imputadas bajo la calificación legal de homicidio culposo en carácter de coautoras, de acuerdo con los artículos 84 y 45 del Código Penal, mientras avanza la etapa de investigación.