Desbaratan una red de clínicas ilegales en La Matanza: hay 29 detenidos

Habrían utilizado dinero proveniente de actividades ilícitas para montar una supuesta empresa de medicina prepaga denominada “Argentina Salud”.

La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal que operaba una red de clínicas clandestinas, farmacias ilegales y falsas ambulancias en distintas localidades de La Matanza. Durante los operativos fueron detenidas 29 personas y se secuestraron medicamentos e insumos médicos valuados en más de 80 millones de pesos.

La investigación estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal y se originó en febrero de este año por orden de la Unidad Fiscal Descentralizada N°1 de Gregorio de Laferrere.

Según informaron, la banda estaba vinculada originalmente a hechos de piratería del asfalto y habría utilizado dinero proveniente de actividades ilícitas para montar una supuesta empresa de medicina prepaga denominada “Argentina Salud”.

De acuerdo con la pesquisa, la organización funcionaba sin habilitaciones legales y utilizaba falsos médicos, farmacéuticos y camilleros para atender a vecinos en consultorios clandestinos distribuidos en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning.

Tras reunir pruebas, el Juzgado de Garantías N°3 de La Matanza ordenó 13 allanamientos simultáneos en los que fueron detenidos integrantes de la estructura, incluidos responsables administrativos, sanitarios y logísticos.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron siete vehículos ploteados como ambulancias, armas de fuego, municiones, 286 sellos de profesionales de la salud, recetarios médicos, 3.200 historias clínicas, computadoras, celulares y abundante documentación.

Además, se decomisaron medicamentos e insumos pertenecientes a las farmacias clandestinas valuados en aproximadamente 80 millones de pesos.

Uno de los allanamientos que más preocupación generó se realizó en un inmueble de Virrey del Pino, donde los investigadores encontraron restos de medicamentos parcialmente quemados y excavaciones sospechosas en distintos sectores del terreno.

Ante esa situación, intervino personal especializado en delitos ambientales, búsqueda de evidencia y canes de bomberos de la Policía Federal. Aunque no se hallaron restos humanos, la Justicia ordenó nuevas medidas para determinar si existió ocultamiento de pruebas.

En paralelo, pacientes y vecinos comenzaron a presentarse espontáneamente para denunciar presuntos casos de mala praxis y tratamientos realizados por personas sin título habilitante.

Los investigadores sostienen que la organización montó una estructura sanitaria irregular para blanquear dinero proveniente de actividades delictivas, simulando prestar servicios médicos a personas de bajos recursos.

La Justicia ahora intenta determinar el alcance patrimonial de la maniobra y establecer si existen más víctimas vinculadas a la falsa prepaga.