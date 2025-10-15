Imputaron a un hombre de Cipolletti por intentar secuestrar y abusar de una joven cuando iba a la escuela

Un hombre de Cipolletti fue imputado por intentar secuestrar a una adolescente. La Fiscalía aseguró que fue «con fines sexuales» y como medida cautelar la Justicia sólo dispuso le prohibición de acercarse a la víctima.

Según se precisó en una audiencia que se llevó a cabo este miércoles, el hecho ocurrió el pasado 4 de junio, cerca de las 14, en la localidad de Contralmirante Cordero.

Allí, el acusado, que circulaba en un auto Chevrolet Corsa, intentó raptar a la fuerza a una joven que se dirigía a la escuela.

El sujeto intentó subir a la estudiante sujetándola del brazo, pero ella ofreció resistencia y, tras un forcejeo, logró escapar y pedir auxilio.

Le prohibieron acercarse a la víctima mientras avance la investigación judicial

El representante de la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos explicó que los fines del rapto era «menoscabar la integridad sexual de la víctima», y que no lo logró por «razones ajenas a su voluntad».

En este sentido, lo imputó por el delito de «sustracción de menores con fines sexuales» en grado de tentativa.

Además, solicitó la prórroga de la prohibición de acercamiento e impedimento de contacto por cualquier medio con la víctima.

Por su parte, el juez de Garantías dio por formulado los cargos, habilitó la etapa investigativa por el plazo de cuatro meses y ordenó la prórroga de las medidas cautelares.