«Alguien sabe algo»: un mes sin Kevin Hernández, sin rastros y con una nueva marcha en Lamarque

Familiares y vecinos marchan a un mes de la desaparición de Kevin Hernández bajo la consigna “Alguien sabe algo”.

Se cumple un mes desde la última vez que Kevin Hernández fue visto en Lamarque y la incertidumbre sigue intacta. Sin rastros, sin respuestas claras y con una investigación abierta en múltiples frentes, la familia del joven de 26 años vuelve a salir a la calle para exigir Justicia.

La convocatoria es para este lunes a las 18, en la plaza Santa Genoveva, frente al edificio municipal. Bajo una consigna que resume el sentimiento de los allegados —»Alguien sabe algo»—, la movilización busca mantener vigente el reclamo y evitar que la causa pierda impulso con el paso del tiempo.

Una desaparición sin huellas

Kevin Hernández fue visto por última vez el 22 de febrero en Lamarque. Desde entonces, no hubo comunicaciones ni indicios firmes que permitan reconstruir qué ocurrió después de ese momento. La denuncia se radicó el pasado 26 de febrero, cuatro días después de la desaparición.

El único registro concreto es una imagen captada por una cámara de seguridad de un comercio, donde aparece junto a otra persona. Esa escena se convirtió en el punto central de la investigación.

El joven mide aproximadamente 1,90 metros, tiene contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones claros y cabello negro rapado a los costados. Posee tatuajes en ambos antebrazos: uno con la palabra «Alma» y otro con una corona junto al nombre “María”.

Al momento de su desaparición vestía un rompevientos color crema, pantalón de buzo negro y zapatillas negras con detalles blancos.

Múltiples allanamientos y sin resultados

En el marco de la investigación, la Policía de Río Negro realizó al menos 15 allanamientos por orden del Ministerio Público Fiscal.

Durante estos procedimientos se secuestraron distintos elementos, entre ellos prendas de vestir, vehículos, armas de fabricación casera y dispositivos electrónicos. Todo el material es analizado en laboratorios forenses.

Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas medidas permitió encontrar una pista concreta sobre el paradero de Kevin.

Pericias clave en curso

Uno de los ejes centrales de la causa es el análisis de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante los operativos.

Los investigadores buscan reconstruir las últimas comunicaciones del joven y establecer posibles contactos o movimientos relevantes. Además, este fin de semana se realizaron pericias sobre dos vehículos incautados, cuyos resultados aún se esperan.

Cada objeto secuestrado es previamente mostrado a la madre y a la pareja de Kevin para su reconocimiento antes de avanzar con los estudios técnicos.

Más de 50 testimonios bajo análisis

La causa incluye más de 50 entrevistas a personas que podrían aportar datos sobre la desaparición. Cada información es evaluada por los investigadores, incluso aquellas que surgen de fuentes no convencionales.

Desde la fiscalía indicaron que todas las pistas son verificadas, descartadas o incorporadas según su consistencia. A pesar de este trabajo, no hay hasta ahora una hipótesis firme que permita explicar lo ocurrido.

Un despliegue sin precedentes

La búsqueda de Kevin Hernández implicó un operativo inédito en el Valle Medio. Participaron brigadas rurales, grupos especiales, canes, drones y caballería, además de efectivos de distintas localidades.

También se trabajó en conjunto con fuerzas de otras jurisdicciones, como la DDI de Patagones y policías de San Javier, Viedma y Conesa. Incluso se sumaron Prefectura y Bomberos para intervenir en zonas específicas.

Rastrillajes en una amplia zona

Los rastrillajes abarcaron campos, canales, desagües y sectores rurales de Lamarque y alrededores. Según datos oficiales, más de 2,3 millones de metros cuadrados fueron recorridos por personal del COER.

Además, se relevaron puestos rurales a pie entre Lamarque y la zona conocida como “El Solito”, a partir de testimonios que indicaban posibles avistamientos.

Pese a la magnitud del despliegue, no se encontraron elementos que permitan avanzar en la localización del joven.

El reclamo de la familia

Frente a la falta de resultados, la familia mantiene un acampe y continúa impulsando movilizaciones. Denuncian demoras en las pericias y cuestionan la escasa información que reciben sobre el avance de la causa.

También señalan a la última persona que fue vista con Kevin, mencionando contradicciones en sus declaraciones. Sin embargo, ese individuo permanece en libertad, ya que no hay pruebas suficientes para imputarlo.

Nuevos operativos y una causa abierta

En los últimos días se realizaron nuevos rastrillajes, incluyendo operativos en una laguna rural cercana a Lamarque, con la participación de decenas de efectivos.

Estas tareas podrían marcar el cierre de la etapa más intensiva de búsqueda en el terreno, dando paso a un enfoque centrado en el análisis judicial y pericial.

«Alguien sabe algo»

A un mes de la desaparición, la consigna de la familia se vuelve cada vez más contundente. «Kevin no desapareció solo. Alguien sabe algo», repiten las consignas.

La marcha de este lunes buscará interpelar a la comunidad y sostener la visibilidad de un caso que, hasta ahora, sigue sin respuestas.

Mientras tanto, Lamarque continúa en vilo, con la esperanza de que alguna pista permita romper el silencio y acercarse a la verdad.