Dos personas apuñaladas en una violenta pelea entre barras en la despedida del Club Cipolletti

En medio de la despedida al micro que traslada a los jugadores de Cipolletti para el inicio del Federal A, se registró un episodio de violencia que opacó toda la celebración. Dos barras iniciaron una brutal pelea que dejó como resultado dos personas apuñaladas.

Dos apuñalados en la despedida del Club Cipolletti: lo que se sabe

El hecho se registró minutos antes de las 22 en las inmediaciones del estadio La Visera de Cemento de Cipolletti. Los hinchas se habían convocado en el lugar para despedir a los jugadores que partían rumbo a su debut contra Atenas de Río Cuarto.

Todo parecía estar bien hasta que se cruzaron dos barras y la celebración terminó convirtiéndose en una escena de enfrentamientos, corridas y heridos con arma blancas.

Fuentes policiales informaron a Diario RÍO NEGRO que los incidentes fueron protagonizados por dos bandos de la facción local, «La 69» y «Los Innombrables», que poseen un conflicto latente y ya se han enfrentado en otras ocasiones.

La Policía intervino en el lugar para controlar la situación y dispersar a los grupos, sin embargo la pelea escaló hasta que dos hinchas terminaron lesionadas tras ser apuñaladas con «elementos punzantes». Los heridos fueron asistidos por personal de Siarme y luego derivadas al hospital para una mejor atención, aunque no corrían riesgos de vida.

En el caso intervino además de las autoridades policiales, peritos de Criminalística para recolectar pruebas y testimonios con el objetivo de esclarecer la situación.