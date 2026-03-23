De una acusación por venta a tenencia simple de drogas: una mujer fue condenada sin prisión en Neuquén

El Tribunal Oral Federal de Neuquén dictó sentencia en una causa por estupefacientes y condenó a una mujer a un año de prisión de ejecución condicional, luego de un acuerdo alcanzado entre las partes en el marco de un juicio abreviado. La resolución trató un expediente por infracción a la Ley 23.737, y tuvo origen en una causa tramitada en el Juzgado Federal de Zapala.

Cambio de calificación y acuerdo de partes

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal explicó que la investigación presentaba limitaciones probatorias para sostener la acusación original vinculada a la comercialización de estupefacientes.

«El principio in dubio pro reo impedía tener una certeza absoluta a fin de dictar una condena sobre la finalidad de comercialización», se indicó en el fallo, lo que derivó en un cambio de calificación legal.

De esta manera, la imputación fue modificada al delito de tenencia simple de estupefacientes, previsto en el artículo 14 de la Ley 23.737, que contempla penas considerablemente menores.

El fiscal destacó que esta recalificación resultaba «muy beneficiosa para la imputada», ya que permitía una condena en suspenso en lugar de una pena de cumplimiento efectivo.

Pruebas y reconocimiento del hecho

El tribunal consideró acreditado que la imputada poseía sustancias estupefacientes en su domicilio de San Martín de los Andes. Según consta en la sentencia, se hallaron 200,57 gramos de marihuana y 3,6 gramos de cocaína.

«El hecho enrostrado se encuentra probado con los elementos del expediente«, señaló el documento judicial, que también destaca el reconocimiento de la acusada durante la audiencia.

Además, se valoraron actas de allanamiento, pericias químicas y otros elementos recolectados durante la instrucción, que confirmaron la naturaleza de las sustancias incautadas.

La condena y las reglas de conducta

Finalmente, el juez Alejandro Silva resolvió condenar a la mujer como autora penalmente responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes.

En el fallo se establece: «Condenar a la pena de un (1) año de prisión de ejecución condicional», junto con el pago de una multa mínima y el cumplimiento de reglas de conducta por el plazo de dos años.

Entre las condiciones impuestas, se incluye fijar domicilio, presentarse periódicamente ante organismos de control, no cometer nuevos delitos y no frecuentar personas vinculadas al ambiente de las drogas.

Donación y medidas complementarias

Como parte del acuerdo, se dispuso que la imputada realice una donación de 110.000 pesos a la cooperadora del hospital de San Martín de los Andes.

El fallo detalla que esta suma se integrará con dinero secuestrado en la causa, mientras que el excedente será reintegrado a la condenada.

Asimismo, el tribunal ordenó la destrucción de la droga incautada y la devolución de los elementos que no resulten de interés para la causa.

Fundamentos del tribunal

Al analizar el acuerdo, el juez consideró que se cumplían los requisitos legales y que la pena resultaba proporcional a las circunstancias del caso.

«El acuerdo al que arribaron las partes resulta ajustado a derecho«, señaló la resolución, que también remarca la ausencia de antecedentes penales y la situación personal de la imputada.

Finalmente, se dejó sin efecto cualquier medida restrictiva previa y se homologó el acuerdo en todos sus términos, cerrando así el proceso judicial.