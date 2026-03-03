Detienen a un hombre por el crimen de Emmanuel Aguilera en Cipolletti

Investigan en Cipolletti el homicidio de un joven baleado desde un auto. Foto Archivo.

La investigación por el homicidio de Emmanuel Uriel Aguilera, el joven de 20 años asesinado el pasado domingo, dio un giro significativo este martes. En una serie de operativos coordinados por el Ministerio Público Fiscal, las autoridades lograron la detención de una persona y la incautación de un arma de fuego de grueso calibre.

Operativos simultáneos en la ciudad

Desde las primeras horas de la mañana, se desplegaron cuatro allanamientos en distintos puntos estratégicos. Según informaron fuentes judiciales, las diligencias arrojaron «resultados positivos» para el avance de la causa.

El procedimiento más relevante tuvo lugar en una vivienda del barrio Anai Mapu. Allí, los efectivos policiales procedieron al secuestro de un arma de guerra y a la demora de un hombre, cuya vinculación exacta con el hecho está siendo establecida por los peritos.

Búsqueda de los presuntos autores

A pesar del arresto realizado, la Justicia continúa tras los pasos de los responsables directos del ataque. Según trascendió, la Brigada de Investigaciones de la Policía Provincial ya tiene identificadas a dos personas señaladas como los presuntos autores materiales del crimen.

Sobre ambos pesa una orden de captura vigente, y las autoridades trabajan intensamente para dar con su paradero, realizando rastrillajes y cruce de datos en diversas zonas.

El hecho: una emboscada en la madrugada

El homicidio que conmocionó a la comunidad ocurrió el pasado domingo 28 de febrero, alrededor de la 1:00 de la madrugada. El escenario fue la intersección de las calles Circunvalación y Serafín González, en el barrio Antártida Argentina.

De acuerdo con los primeros indicios recolectados por los investigadores, Aguilera fue interceptado por dos personas que abrieron fuego de manera directa. El joven recibió heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte poco después, dando inicio a esta causa penal que hoy suma sus primeros resultados concretos.