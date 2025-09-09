Imputaron al acusado de dispararle a tres jóvenes en Villa Regina: una de las víctimas sigue grave

La Justicia de Río Negro formuló cargos hoy contra un hombre acusado de participar en un violento ataque armado ocurrido el pasado domingo en el barrio Malvinas, que dejó a tres víctimas heridas, una de ellas en estado reservado. Además, el juez de Garantías dispuso que el imputado cumpla con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses.

Según la acusación de la fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de las 21:30 en la plaza ubicada en calles Giachino y Guaraní, donde se encontraban las víctimas. En ese momento, tres personas llegaron en un vehículo blanco con vidrios polarizados y, portando armas de fuego, comenzaron a disparar contra ellas tras insultarlas.

Una de las víctimas intentó huir, pero fue perseguida por uno de los atacantes, mientras los otros continuaban efectuando disparos contra los dos restantes. Pese a la gravedad de las lesiones, el resultado fatal no se concretó gracias a la rápida asistencia recibida en el hospital local.

Los delitos atribuidos

La calificación legal por la que se lo imputó es tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, cometido mediante el uso de arma de fuego, en calidad de coautor, en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil, en los términos de los artículos 42, 44, 45, 80 incisos 6 y 189 bis del Código Penal.

Entre las pruebas reunidas se encuentran actas policiales de la Unidad 5°, entrevistas a efectivos, reportes preliminares de Criminalística, informes médicos, declaraciones de familiares de las víctimas y resultados de allanamientos, además de la intervención de la División Judicial e Investigaciones de la Policía de Río Negro.

Durante la audiencia, las defensas de los tres sospechosos se opusieron a la formulación de cargos. Sin embargo, el juez de Garantías resolvió avanzar contra uno de ellos y dictar prisión preventiva.

Para los otros dos, la fiscalía había solicitado medidas cautelares de restricción de acercamiento a víctimas y testigos, además de presentaciones periódicas. Finalmente, el magistrado dispuso la prohibición de acercamiento, pero rechazó las presentaciones semanales, dejando en libertad a ambos imputados.

En tanto, el único hombre imputado formalmente quedó detenido con prisión preventiva por cuatro meses, mientras avanza la investigación.