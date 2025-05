Imputaron al motociclista que causó la muerte del docente del IUPA en Roca: «Él me chocó a mi», dijo

La muerte de Federico Naguil, docente del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), conmovió a la comunidad de Roca. Este jueves, el Ministerio Público Fiscal imputó al conductor que lo embistió el pasado 29 de marzo en calle Gelonch. El acusado, de 47 años, quedó formalmente investigado por el delito de homicidio culposo agravado.

La jueza de Garantías aceptó los cargos propuestos por la fiscalía y ordenó una serie de medidas cautelares para asegurar el proceso. De esta manera, Carlos Portiño quedó imputado.

El fiscal Marcelo Ramos formuló la acusación. Foto Andrés Maripe.

El fiscal del caso, Marcelo Ramos, relató que al momento del choque tenía 0.93 gramos de alcohol por litro de sangre, pero el acusado dio su versión durante la audiencia: «Él me chocó a mí», aseguró , en alusión a Naguil.

El hecho: un choque fatal en la calle Gelonch

Según la acusación, el trágico siniestro vial ocurrió alrededor de las 17 del 29 de marzo. El imputado se encontraba a bordo de una motocicleta, en la vereda, y realizó una maniobra para incorporarse a la calle Gelonch en dirección oeste-este. Lo habría hecho de manera imprudente, negligente y antirreglamentaria, sin respetar las normas básicas de tránsito.

En ese momento, por el carril de circulación venía la moto conducida por Federico Naguil, en sentido contrario (este-oeste). Fue entonces cuando el motociclista investigado bajó a la calle y chocó de frente con el lateral derecho del vehículo en el que circulaba la víctima. El impacto fue tan violento que el docente salió despedido y golpeó su cabeza contra el asfalto. Murió a causa de ese golpe.

Alcohol y maniobras riesgosas: los agravantes

Una de las pruebas fundamentales de la fiscalía es el resultado del test de alcoholemia, que arrojó 0.93 gramos de alcohol en sangre en el conductor acusado. Este dato agrava la calificación legal del hecho: homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y bajo efectos del alcohol.

La fiscalía también presentó pericias del Gabinete de Criminalística, documentación del área de Tránsito municipal, actas policiales, croquis del siniestro, testimoniales, el certificado de defunción de Naguil y su historia clínica.

La audiencia y la declaración del imputado

Durante la audiencia de formulación de cargos, el hombre de 47 años pidió la palabra. “Yo miré atentamente a mi izquierda antes de bajar para arrancar la moto, y él me apareció de la nada. Pido disculpas por lo ocurrido. Nada más”, declaró. Luego insistió: “Él me chocó a mí. Yo no a él”.

El imputado declaró en compañía de su abogado particular. Foto Andrés Maripe.

Su abogado defensor acompañó la versión y agregó que su cliente no llegó a arrancar la moto cuando ocurrió el impacto. Pese a ello, el fiscal remarcó que la maniobra fue imprudente y que el imputado tenía alcohol en sangre, por lo cual solicitó medidas cautelares para garantizar el avance del proceso penal.

Medidas cautelares y plazos del proceso

Como parte de la resolución judicial, la jueza de Garantías, Natalia Gonz´ález, estableció que el imputado deberá cumplir con presentaciones semanales ante la fiscalía para informar su domicilio y condiciones de vida. También le prohibió salir del país durante el tiempo que dure la investigación.

La jueza Natalia González dio por formulados los cargos y fijó las presentaciones semanales en la fiscalía para el imputado. Foto Andrés Maripe.

El plazo de la investigación preparatoria fue fijado en cuatro meses. En ese período, el Ministerio Público Fiscal podrá reunir más elementos y testimonios que fortalezcan su acusación.

Una muerte que sacudió al ambiente cultural

La muerte de Federico Naguil dejó un profundo dolor en la comunidad artística y educativa de Roca. El docente formaba parte del cuerpo académico del IUPA y era muy querido por sus colegas y estudiantes. Su fallecimiento generó múltiples mensajes de despedida en redes sociales y reclamos de justicia.

Ahora, con la imputación del motociclista, la causa judicial avanza hacia la búsqueda de responsabilidades por lo que la fiscalía considera una conducción negligente y bajo el efecto del alcohol.