Horror en Cosquín: una nena de 4 años murió luego de ser atacada por un perro

Una nena de 4 años murió luego de ser atacada por un perro. Foto: NA

Una nena de 4 años murió durante la mañana de este miércoles al ser atacada por un perro en la localidad cordobesa de Cosquín.

Conmoción en Cosquín por la muerte de una nena de 4 años atacada por un perro

El hecho ocurrió frente al cementerio local, donde el animal se abalanzó contra la víctima y le causó graves lesiones al morderla en el cuello, según informaron medios locales.

En este contexto, personal policial, Guardia Local, bomberos y servicios de emergencia acudieron al lugar para socorrer a la menor, quien fue trasladada a un hospital de la zona, donde los médicos intentaron salvarla, pero constataron su deceso.

La Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, encabezada por la fiscal Silvana Pen, intervino en el caso y ordenó una serie de medidas, como, por ejemplo, la autopsia. Hasta el momento no trascendió la raza del perro ni si tenía dueño.

NA