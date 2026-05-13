Rumores en París: el trasfondo detrás de la supuesta crisis de Emmanuel Macron y el gesto de Brigitte.-

El palacio del Elíseo vuelve a enfrentar un clima de especulaciones tras las revelaciones del periodista Florian Tardif en su reciente obra, Una pareja (casi) perfecta. Según la investigación, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habría mantenido un intercambio de mensajes con la reconocida actriz franco-iraní Golshifteh Farahani, lo que habría desencadenado una crisis de confianza con su esposa.

Esta versión surge para intentar dar respuesta al confuso episodio ocurrido en mayo 2025, cuando un video mostró lo que muchos interpretaron como un «cachetazo» de Brigitte Macron al mandatario de Francia al aterrizar en Hanói.

¿Romance?: El vínculo entre Emmanuel Macron y Golshifteh Farahani, según la prensa francesa

La controversia cobró fuerza tras una entrevista en la radio RTL, donde Tardif detalló la existencia de una relación «platónica» que se habría extendido por meses.

El origen del conflicto : de acuerdo con fuentes cercanas a la pareja citadas por el autor, Brigitte Macron habría descubierto un mensaje de Golshifteh Farahani en el teléfono del presidente durante un vuelo oficial.

: de acuerdo con fuentes cercanas a la pareja citadas por el autor, habría descubierto un en el teléfono del presidente durante un vuelo oficial. Contenido de los mensajes : si bien se calificaron como intercambios que «iban bastante lejos», el periodista aclaró que no se trataba de algo condenable per se, sino de una cercanía que hirió la sensibilidad de la primera dama.

: si bien se calificaron como intercambios que «iban bastante lejos», el periodista aclaró que no se trataba de algo condenable per se, sino de una cercanía que hirió la sensibilidad de la primera dama. Quién es la actriz: Golshifteh Farahani es una figura de renombre internacional, nominada a los premios César y reconocida por su activismo contra la represión en Irán.

Golshifteh Farahani, la actriz iraní vinculada a Emmanuel Macron.-

La reacción viral de Brigitte Macron y el episodio en Vietnam

El foco de la opinión pública se mantiene en la secuencia grabada por la agencia Associated Press en Hanói, que se volvió viral en todo el mundo.

El momento del impacto : en las imágenes se observa el momento en que un brazo —con la vestimenta que portaba Brigitte Macron — realiza un movimiento de cachetada hacia el rostro del presidente justo antes de descender del avión.

: en las imágenes se observa el momento en que un brazo —con la vestimenta que portaba — realiza un movimiento de cachetada hacia el rostro del presidente justo antes de descender del avión. Gesto de distancia : tras el incidente, se reportó que Emmanuel Macron intentó tomar la mano de su esposa, pero ella rechazó el contacto, apoyándose únicamente en la baranda de la escalera.

: tras el incidente, se reportó que intentó tomar la mano de su esposa, pero ella rechazó el contacto, apoyándose únicamente en la baranda de la escalera. Desmentida oficial: en aquel momento, el mandatario minimizó el hecho calificándolo como una broma doméstica y criticó la viralización de teorías falsas, asegurando que su relación se encontraba en calma.

El impacto del affaire en la imagen pública de Emmanuel Macron

A pesar de las explicaciones oficiales, las revelaciones de Tardif han reabierto el debate sobre la privacidad y la estabilidad de la pareja presidencial.

Para muchos analistas, estas versiones sobre Emmanuel Macron y la supuesta reacción de Brigitte Macron ponen bajo escrutinio la capacidad del Elíseo para controlar la narrativa privada en tiempos de máxima exposición digital.

Por su parte, el entorno del presidente insiste en que las filtraciones son parte de una estrategia para desgastar la imagen del jefe de Estado en un contexto geopolítico complejo.