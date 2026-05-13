Paraguay anunció la prelista para el Mundial 2026 con mucha presencia de futbolistas que juegan en Argentina

Gustavo Alfaro incluyó a 14 futbolistas que actúan en la Liga Profesional.

La selección de Paraguay oficializó su prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, con una fuerte presencia de futbolistas de la Liga Profesional argentina.

El entrenador Gustavo Alfaro incluyó a 14 jugadores que actúan en clubes del país, mientras que la convocatoria definitiva será anunciada el 1 de junio, antes del amistoso ante Nicaragua en el estadio Defensores del Chaco.

La prelista de Paraguay para el Mundial

#CaminoAlMundial2026 | | ¡Los 55 de la pre-lista! 🇵🇾



Esta es la lista preliminar de los reservados al mundial 2026. De los 55 nombres 26 serán los que representen a Paraguay.



Y vos, ¿Te animás a armar la lista definitiva? 🧐#somosvssports #Albirroja pic.twitter.com/1S0niAvx7Y — Vs Sports (@SomosVsSports) May 12, 2026

Entre los convocados del fútbol argentino aparecen los arqueros Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro) y Juan Espínola (Barracas Central).

En defensa fueron citados Agustín Sández, Saúl Salcedo, José Canale y Ronaldo Dejesús, mientras que en ataque se destacan Ángel Romero, Óscar Romero, Gabriel Ávalos, Alex Arce, Ronaldo Martínez y Adam Bareiro, aunque este último está en duda por un doble desgarro.

La lista también incluye a Gustavo Gómez y Julio Enciso, dos de las principales figuras del plantel.

Paraguay integrará el Grupo D junto a Estados Unidos, Turquía y Australia. El debut será el 12 de junio en el SoFi Stadium ante el conjunto anfitrión.