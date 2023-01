Imputaron por homicidio culposo al hombre que atropelló y mató a un joven artista en Bariloche

«Soy padre y sé del dolor que debe tener esta familia. Quiero pedir disculpas. No me imagino el dolor que estarán pasando«, dijo Héctor Bastías, acusado de atropellar y matar a Galo Glyn Ramos, durante la audiencia de reformulación de cargos que se llevó a cabo este lunes al mediodía.

Tras la muerte del joven artista el último sábado, el juez de Garantías, Juan Pablo Laurence, dio por reformulados los cargos como homicidio culposo. Ante el cambio de carátula, dispuso que Bastías cumpla prisión domiciliaria con un dispositivo magnético por dos meses. Hasta tanto acceder al aparato, permanecerá en la Comisaría 80.

El hecho ocurrió el domingo 25 de diciembre, a las 19, en el kilómetro 14.200 de la avenida Bustillo. Bastías circulaba en un auto Ford Escort en sentido oeste este, cuando de repente invadió el carril contrario y embistió la motocicleta que conducía a Glyn Ramos. El joven sufrió un traumatismo de cráneo grave y murió seis días después.

«Su accionar fue imprudente, antirreglamentario. Estaba en estado de ebriedad y habría un estado de inhabilitación. El 13 de enero tendremos el resultado definitivo de la alcoholemia», destacó la fiscal Jefe Betiana Cendón.

Mencionó que, según el médico policial, «Bastías no podía mantener su estabilidad y había síntomas claros de que esta persona estaba alcoholizada manejando un vehículo. Los mismos testigos dijeron que Bastías venía pegado con la necesidad de transitar. Estaba congestionado y él intentaba avanzar».

Una alcoholemia positiva en julio de 2022

Dio cuenta también de un informe de las autoridades de Tránsito de Bariloche que confirmaron una sentencia de alcoholemia positiva a Bastías el 3 de julio de 2022. En esa ocasión, se le detectó 1,43 gramos de alcohol en sangre y se lo inhabilitó para conducir. «Había un plan de pagos pero abonó solo una cuota. Debe hacer varios cursos y solicitar nuevamente la habilitación», dijo Cendón, pero recordó que el informe completo se obtendrá recién mañana ya que se dispuso asueto administrativo para este lunes.

Cendón señaló que, entonces, habría tres elementos que permitirían hablar de un «homicidio agravado«: la graduación alcohólica de Bastías, la velocidad a la que circulaba y una posible inhabilitación municipal.

Al solicitar la prisión preventiva por dos meses, la fiscal recordó que «si bien es un delito de índole culposo, hay una persona fallecida». «¿Qué garantías tenemos que esta persona no se de a la fuga? Además, conoce a los testigos. Hay elementos de riesgos procesales«.

El abogado defensor Marcos Miguel admitió que «es un hecho grave pero fue un accidente«. Recordó que Bastías no tiene antecedentes penales y dijo que prestó colaboración para sacarse sangre para el test de alcoholemia (la policía no tenía pipetas y no había empleados municipales el día del siniestro). Por eso, pidió la prisión domiciliaria que fue finalmente concedida por Laurence.