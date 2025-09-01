Indemnización millonaria en Roca: giró brusco, chocó a una ciclista y la Justicia reconoció su dolor

La Justicia de Río Negro dictó sentencia en un caso de accidente de tránsito que ocurrió en 2018 y condenó a un automovilista y a su aseguradora a pagar una indemnización de millones de pesos a una mujer que circulaba en bicicleta en Roca. El fallo de primera instancia establece que la colisión se produjo por una mala maniobra del conductor del vehículo.

La mecánica del accidente y la demanda judicial

El hecho que originó el juicio ocurrió el 7 de septiembre de 2018 en la intersección de la Avenida Roca y la calle Isidro Lobo. Según consta en la demanda, la mujer, que circulaba en su bicicleta por la Avenida Roca, fue embestida por un vehículo que venía a la par. Sin advertir la maniobra, el auto se adelantó y giró bruscamente a la derecha para ingresar a la calle, arrastrando a la ciclista varios metros.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió graves lesiones que requirieron su traslado de urgencia al hospital local. Si bien recibió prestaciones médicas de su ART por tratarse de un accidente in itinere y se sometió a rehabilitación, las secuelas fueron permanentes, lo que la llevó a reclamar en el ámbito civil la reparación de los daños sufridos. La demanda fue interpuesta contra el conductor del vehículo y su aseguradora, por un total de más de 2 millones de pesos, una suma que con el paso de los años y los reajustes por inflación, hoy se transformó en una indemnización millonaria.

El conductor del vehículo, por su parte, reconoció la existencia del accidente, pero negó la responsabilidad. Alegó que el siniestro se produjo por culpa exclusiva de la víctima, argumentando que la ciclista intentó sobrepasarlo por la derecha en el momento en que él ya había puesto el guiñe y se disponía a girar, rozando su espejo retrovisor.

Las pruebas que determinaron el fallo

El juicio se centró en determinar la mecánica del accidente y la responsabilidad de cada parte. A pesar de que la pericia accidentológica no pudo determinar con exactitud quién había embestido a quién, los testimonios de dos testigos presenciales fueron determinantes para la resolución del caso.

Una de las testigos, que vio el hecho, declaró que el automovilista «adelanta a la actora, dobla y la engancha en la rueda de atrás». En el mismo sentido, otro testigo afirmó que la bicicleta iba un poco más adelante que el vehículo y que este «sale de atrás de la bicicleta, dobla y se escucha el grito de la señora». Ambos testimonios coincidieron en que el conductor del auto venía «apurado».

El juez, a cargo de la sentencia, consideró que estas declaraciones fueron «coincidentes, concordantes y convincentes», lo que le permitió tener por cierta la mecánica del accidente expuesta en la demanda de la ciclista. Con esta prueba, desestimó la versión del conductor y la eximente de responsabilidad que había invocado. El magistrado consideró que, al no poder demostrar la culpa de la víctima, la responsabilidad del automovilista era objetiva, ya que su vehículo actuó como una «cosa riesgosa» en el siniestro.

El factor de la incapacidad y la cuantificación del daño

Una de las piezas fundamentales del fallo fue la evaluación de las lesiones de la ciclista. La pericia médica reveló que la mujer sufrió una fractura de columna dorsal y otra de sacro, además de cicatrices en el rostro. La pericia psicológica, por su parte, dictaminó que la mujer padecía un Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT).

Al momento de calcular la incapacidad, el juez recurrió al método de «capacidad restante», utilizado para casos con múltiples secuelas. Con base en las pericias, determinó que la mujer tenía una incapacidad psicofísica total del 32,09%. Para la cuantificación económica de esta incapacidad, el tribunal tomó como referencia el salario de la mujer al momento del hecho y lo actualizó con el Salario Mínimo, Vital y Móvil a la fecha de la sentencia, arrojando un monto de $42.246.011,87 por este rubro.

La reparación del daño moral y otros gastos

El fallo también incluyó la reparación del daño moral, un rubro que busca compensar los padecimientos y la angustia extrapatrimonial de la víctima. Para cuantificar este concepto, el juez de la Cámara Civil de Roca utilizó la doctrina del Código Civil y Comercial, que establece que lo que se indemniza no es el daño en sí mismo, sino el «bienestar» que puede generar el pago para la víctima.

En este sentido, el magistrado consideró el dolor y el sufrimiento de la mujer, los tratamientos a los que tuvo que someterse y las cicatrices que le quedaron en el rostro. Para determinar el monto, comparó la suma reclamada por la actora con los precios actuales de bienes y servicios que podrían generar una «satisfacción compensatoria». Con base en este criterio, el juez fijó una compensación por daño moral de $3.500.000.

Además, la sentencia incluyó la suma de $100.000 para cubrir los gastos de terapia psicológica que la mujer requerirá, de acuerdo con el informe de la perito psicóloga, y $50.000 por gastos médicos y de farmacia, rubro que se presume por la naturaleza de las lesiones.

Indemnización millonaria y el camino por delante

La suma total de la condena asciende a $45.896.011,87, a lo que se le deberán sumar los intereses correspondientes desde la fecha del accidente hasta el efectivo pago.

El fallo de primera instancia, que se encuentra en la Cámara Civil de Roca, es una sentencia que responsabilizó al conductor y a su aseguradora vigente por el accidente de tránsito. Al no acreditar el eximente de responsabilidad, es decir, la culpa de la víctima, el conductor fue considerado el único responsable de la colisión.

A pesar de la fundamentación del fallo, la sentencia aún no está firme. El conductor y la aseguradora tienen la posibilidad de apelar, lo que podría demorar el pago de la indemnización.