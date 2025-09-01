¿Dónde está Facundo Plos?: se cortó la tobillera en plena audiencia y se fugó en Regina, hace cuatro días

Facundo Plos, condenado por abuso y homicidio culposo, cortó su tobillera en Regina y está prófugo desde hace cuatro días.

La Policía de Río Negro lleva adelante un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de Facundo Plos, un hombre de 26 años que se encuentra prófugo desde el jueves pasado. El joven, condenado por abuso sexual con acceso carnal, se escapó de su domicilio en Villa Regina después de cortar la tobillera electrónica que debía portar como medida cautelar.

El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando se desarrollaba una audiencia judicial virtual en la que se ordenaba su prisión preventiva. Ante la inminente detención, el joven decidió evadir la medida y se dio a la fuga, lo que generó la inmediata activación de los protocolos de búsqueda policial.

La condena y las causas unificadas

Plos ya tenía una condena por abuso sexual, que se unificó con otra causa por homicidio culposo agravado. En esta última, había recibido una pena de cumplimiento condicional, lo que lo obligaba a cumplir con restricciones judiciales, entre ellas el uso de tobillera electrónica, presentaciones semanales en la comisaría y prohibición de salir de Regina o del país.

Tras la fuga, ambas fiscalías de Regina y Roca, respectivamente, solicitaron formalmente una audiencia por rebeldía, procedimiento habitual en estos casos. Este lunes, se concretó la última para oficializar la orden de captura por este segundo legajo. Tiene alcance a nivel nacional e internacional.

Intervenciones judiciales y medidas cautelares

La causa por homicidio culposo es tramitada en la fiscalía a cargo de Marcelo Ramos. En ese legajo, Plos debía cumplir las medidas cautelares, pero al cortar la tobillera también incumplió la disposición judicial.

En paralelo, sus defensas sufrieron modificaciones, ya que sus abogados particulares renunciaron tanto en el expediente por abuso sexual como en el de homicidio. En el legajo de Regina, fue representado por Julieta Soler y, en Roca, bajo la asistencia de Mariana Serra. Ambas defensoras penales púbicas.

La orden de captura dictada busca garantizar que Plos responda ante la Justicia por las dos causas en su contra. Su ausencia en las instancias judiciales implica un agravamiento de su situación legal y una eventual pena mayor al momento de unificar las condenas.

Además, Plos cursaba con un recurso de queja ante la Corte Suprema por el legajo de homicidio culposo agravado.

Pedido a la comunidad

Las autoridades policiales solicitaron a la población que, en caso de contar con información sobre el paradero de Plos, se comuniquen con la comisaría 5 de Villa Regina o con la unidad policial más cercana. La colaboración ciudadana resulta clave para lograr su recaptura, ya que hasta el momento lleva cuatro días prófugo.