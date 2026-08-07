Tagliafico, del orgullo por el subcampeonato a su “último Mundial con la Selección”: la reflexión completa

Nicolás Tagliafico rompió el silencio en su canal de Twitch en su primera transmisión después del duelo entre la Selección Argentina y España por la final del Mundial 2026. Lejos de esquivar el golpe de la derrota, el lateral puso en valor el subcampeonato, destacó el esfuerzo que hay detrás del camino hacia el certamen y habló de su futuro en el elenco Albiceleste.

El futbolista que cumplirá 34 años el próximo 31 de agosto, reconoció que la reciente Copa del Mundo probablemente haya sido la última de su carrera, pero en primer lugar puso en valor el subcampeonato.

“La dorada ya la tenemos, la de 2022. Y acá tenemos esta. Hay que estar orgullosos del Mundial que se hizo; no es fácil llegar a dos finales y tener dos medallas. Hay que darle importancia, hay que saber perder y esto demuestra que llegaste hasta el final, lo diste todo”, expresó Tagliafico.

‼️🇦🇷 Nicolás Tagliafico, sobre el segundo puesto en el Mundial 2026:



“HAY QUE ESTAR ORGULLOSOS del Mundial que se hizo, no es fácil llegar a dos finales seguidas, tener dos medallas.



HAY QUE SABER PERDER y esto demuestra que llegaste hasta el final, lo diste todo… vale… — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 7, 2026

Además, el lateral destacó el trabajo que existe detrás de una Copa del Mundo y remarcó que la preparación comienza mucho antes del torneo. “Esto es fútbol, a veces se puede ganar y otras no. Es una más para el cuaderno. Y vale. Vale mucho. Por todo lo que se trabajó y no se crean que se trabaja solo en un mes. No es que uno se enfoca solo en el mes y pico del Mundial; esto se trabaja desde el anterior. Fueron tres años y medio que uno apunta en lo deportivo. Se arranca desde mucho antes”, explicó.

Tagliafico y su futuro en la Selección Argentina

A la hora de hablar de su continuidad, Tagliafico fue claro y dejó una definición que abre la puerta al final de su etapa mundialista. “Este Mundial lo valoraré más, quizá porque fue el último. Y sí, creo que fue mi último Mundial, ya no me da para otro”, reconoció.

El lateral explicó que el desgaste físico también comienza a pesar a medida que avanza la carrera profesional. “Físicamente no da, no rendís como querés… No es que te vas vos, te sacan. Son cosas distintas”, sostuvo.

🗣️"Creo que fue el último, ya no me da para otro"



⚽Nicolás Tagliafico habló en su stream sobre el Mundial 2026 y explicó que lo valoró más al sentir que fue su última Copa del Mundo. pic.twitter.com/ao5YWyrF4v — Filo.news (@filonewsOK) August 7, 2026

De todos modos, Tagliafico aclaró que su declaración no significa que esté pensando en retirarse del fútbol profesional. “La carrera del futbolista es corta, uno cree que no llega más la última etapa, pero llega. Uno lo dio todo y más. No me estoy retirando, pero voy a cumplir 34 años recién”, señaló.

En ese sentido, mencionó como referencia a Javier Zanetti, histórico futbolista argentino que extendió su carrera profesional hasta los 40 años. “Quiero seguir el ejemplo del Pupi Zanetti, hasta los 40, pero no… Uno empieza a analizar el post”, agregó.

Tagliafico ya piensa en ser entrenador

Mientras define cómo continuará su carrera como futbolista, Tagliafico también comenzó a prepararse para una eventual etapa como entrenador. El defensor contó que está realizando el curso de director técnico y habló sobre los desafíos que imagina para el fútbol del futuro.

“Estoy haciendo el curso de DT, pero está cada vez más difícil. Tenés que manejar un grupo, saber de táctica”, explicó. Tagliafico también planteó una mirada crítica sobre las nuevas generaciones de futbolistas y reconoció que, si algún día se convierte en entrenador, tendrá una visión más tradicional.

“Los jugadores de fútbol están cada vez más difíciles. No son como los de antes, que había mucho más disciplina, escuchar y trabajar”, afirmó. Y añadió: “Ahora los jóvenes, no digo vagos, están siendo más estrellas”.

Por último, aseguró que ese cambio generacional será uno de los grandes desafíos que deberá afrontar si finalmente se dedica a la dirección técnica. “En mi caso, si soy entrenador algún día, seré más clásico, será difícil. No quiero decir que no se pueda, pero el fútbol va ahora más para ese lado”, concluyó.

Con información de ESPN