La industria y la construcción crecieron en junio y volvieron a terreno positivo

Repuntaron la industria y la construcción en junio. Foto: NA

Los dos sectores registraron subas interanuales durante el sexto mes del año, según los informes difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin embargo, la industria todavía acumula una caída en el primer semestre y las empresas constructoras mantienen expectativas moderadas para los próximos meses.

La actividad industrial y la construcción mostraron una mejora interanual en junio y volvieron a ubicarse en terreno positivo, de acuerdo con los últimos datos publicados por el INDEC.

La industria creció 2% en junio

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) registró una suba del 2% en junio respecto del mismo mes de 2025. De esta manera, el indicador interrumpió una racha de dos meses consecutivos con caídas interanuales.

Sin embargo, en la comparación mensual la producción industrial cayó 0,9% frente a mayo, mientras que la serie tendencia-ciclo presentó una variación negativa cercana a cero.

El resultado de junio tampoco alcanzó para revertir el desempeño acumulado del año. Entre enero y junio, la industria registró una caída del 2,2% respecto del mismo período de 2025.

Con la suba de junio, marzo y el sexto mes del año fueron los únicos períodos que presentaron variaciones interanuales positivas durante el primer semestre.

Qué sectores industriales crecieron

Nueve de las 16 divisiones industriales relevadas por el INDEC registraron aumentos interanuales en junio.

Entre las principales subas se destacaron:

Industrias metálicas básicas: 11,8%

Sustancias y productos químicos: 11%

Madera, papel, edición e impresión: 8,4%

Otro equipo de transporte: 7,2%

Alimentos y bebidas: 6,2%

Productos de metal: 3,6%

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 3,4%

Muebles, colchones y otras industrias manufactureras: 3,4%

Productos de tabaco: 0,4%

En cambio, algunas ramas mostraron fuertes retrocesos. Los mayores fueron los de otros equipos, aparatos e instrumentos, con una caída del 25,3%; maquinaria y equipo, con 16,8%; productos textiles, con 15,9%; y prendas de vestir, cuero y calzado, con 8,4%.

La construcción aumentó 4% interanual

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) también presentó una mejora durante junio. El sector creció 4% frente al mismo mes de 2025.

Además, el acumulado del primer semestre terminó con una expansión del 2,8%.

A diferencia de la industria, la construcción mostró una evolución interanual positiva en la mayoría de los meses del año. Las únicas excepciones fueron febrero, con una caída del 1,5%, y abril, con un retroceso del 2,8%.

No obstante, en la comparación mensual el panorama fue menos favorable: la actividad constructora cayó 4,1% respecto de mayo, la mayor baja mensual registrada en lo que va del año.

Materiales: cuáles subieron y cuáles bajaron

Siete de los 13 rubros vinculados con la construcción registraron aumentos interanuales.

Entre las principales subas estuvieron:

Resto: 30,8%

Artículos sanitarios de cerámica: 10,7%

Placas de yeso: 10,5%

Ladrillos huecos: 7,1%

Cales: 5,7%

Hierro redondo y aceros para la construcción: 4,6%

Yeso: 1,7%

Por el contrario, las mayores caídas correspondieron a asfalto, con 17,1%; mosaicos graníticos y calcáreos, con 13,6%; pinturas para construcción, con 2,7%; pisos y revestimientos cerámicos, con 3,4%; y hormigón elaborado, con 2%.

Expectativas moderadas para los próximos meses

A pesar de la mejora registrada en junio, las empresas del sector de la construcción mantienen una perspectiva cautelosa para el período julio-septiembre.

Entre las empresas dedicadas a obras privadas, el 71,1% no espera cambios en el nivel de actividad, mientras que un 16,8% anticipa una disminución y apenas un 12,1% prevé un aumento.

En el caso de las obras públicas, el 53,8% no espera modificaciones en la actividad. Un 29,2% considera que podría disminuir y el 18% estima que aumentará.

Los datos muestran así una recuperación interanual tanto de la industria como de la construcción en junio, aunque con comportamientos diferentes: mientras la producción industrial todavía acumula una baja en el primer semestre, la construcción logró cerrar los primeros seis meses del año con un crecimiento del 2,8%.